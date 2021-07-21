Giriş Tarihi: 21.7.2021

TMSF 21 evim şirketi için tasfiyeyi başlatıyor HAZAL ATEŞ

Halk arasında faizsiz ev ve taşıt alma şeklinde ifade edilen tasarruf finansman şirketlerinden 21'i yeterli koşulları karşılamadığı için tasfiye ediliyor