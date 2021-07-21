TMSF 21 evim şirketi için tasfiyeyi başlatıyor

Yasal düzenleme ile tasfiye görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
'na (TMSF) verildi. Fon, şirketlerin tasfiyesi için komisyon kurarken, kurucu ortakların mal varlıkları da bu süreçte dikkate alınacak, mağdurlara ödeme yapılacak.
40 BİN MAĞDUR VAR
Meclis'te kabul edilen yasal düzenlemeye göre tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesini TMSF yürütecek. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül
, bu şirketlerin tasfiyesinin TMSF'ye devriyle mağduriyetlerin minimize edileceğini belirterek, "21 şirket mali durumları itibarıyla problemli, kasalarında yeterince para olmadığı anlaşılıyor. Sektörde 387 bin mudi bulunuyor, bunların yüzde 10'u (40 bini) mağdur durumda. Bu şirketler tasfiye edilecek ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK
) bunun için eleman bulmakta zorlanıyor. Tasfiye konusunda uzmanlaşmış TMSF'ye devir suretiyle oradaki mekanizmaların, hukuk sisteminin, bu şirketlerin, 21 tane şirketinin tasfiyesi sağlanarak mağduriyetin minimize edilmesi için çaba sarf edilecek" dedi.
Tasarruf finansman şirketleri BDDK denetimi altına girerken, kontrolsüz büyüyen sektörün vatandaşı mağdur etmemesi için yasal düzenleme yapılmış, 100 milyon lira sermaye şartı getirilmişti. Yasal düzenleme ile devlet kontrolüne uyum sağlamak için nisan ayında BDDK'ya başvuru yapan 35 şirketten 21'inin tasfiye edileceği açıklanmıştı. 8 firma da kendi istediği ile oyun dışı kalınca sektörde birleşmelerle birlikte 6 firma kaldı.
KOZA % 306 BÜYÜDÜ
TMSF'nin
çalışmalarını değerlendiren Gül FETÖ ile mücadele kapsamında 779 şirkete 302 kayyum atandığını anımsatarak, "Boydak Grubu
, TMSF yönetimi öncesine göre TMSF yönetiminde yüzde 167 civarında bir büyüme seriledi. Yine, Koza Grubu yüzde 306 civarında bir büyüme performansı sergiledi" açıklamasını yaptı. Bankalar Yasası
'nın Fon'a şirket yönetme, tahsilat yetkisi verdiğini anımsatan Gül, Meclis KİT Komisyonu'nda soruları yanıtlarken, TMSF'nin şirketleri yaşatma isteğinde olduğunu söyledi.
TASFİYE EDİLECEK FİRMALAR
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