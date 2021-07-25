İç turizmde büyük patlama 2019 yılı yüzde 30 aşıldı

Kurban Bayramı tatilinde iç turizmde görülen hareketlilik, salgın nedeniyle geçen yıl sıkıntılı bir sezon geçiren sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü. Güvenli Turizm Sertifika Programı ile sezona hazırlanan turizmciler, Kurban Bayramı tatilini hayli yoğun geçiriyor. Özellikle iç pazarda bayram döneminde gerçekleşen hareketliliğin kendilerini sevindirdiğini söyleyen Türkiye
Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır
, "İç pazarda, turizmde en iyi yılımız olan 2019 rakamlarının üzerine çıkıldı. 2019 Kurban Bayramı'nı da içine alan dönemde iç pazarda ulaştığımız rakamların minimum yüzde 30 üstündeyiz. Dış pazarda da 50'den fazla ülkeden misafir ağırladık. Turizm hareketliliği sadece turizmcilerin değil herkesin yüzünü güldürüyor. Bu yoğunluğun okullar açılıncaya kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii vaka sayıları ve aşılanma oranları da önemli" dedi. Çorabatır, sektörünün sadece kriz dönemlerinde değil, her zaman iç pazarı önemsediğini belirtti.
50'DEN FAZLA ÜLKEDEN MİSAFİR
Türkiye'nin her bölgesinde seyahat hareketliliği yaşandığını belirten Çorabatır, salgın nedeniyle evde kalan, geçen yıl tatil yapamayan insanların bu yıl ya tatil bölgelerine ya da aile ziyaretlerine yöneldiğini dile getirdi. Çorabatır, özellikle kıyı bölgelerinde önemli bir yoğunluğa ulaşıldığını vurgulayarak şöyle devam etti: "Yerli ve yabancı misafirlerimizle özellikle Ege
ve Akdeniz
bölgelerinde doluluklar yaşandı. Çanakkale
'den Mersin
bölgesine kadar kıyı bölgelerimiz, beklenenin üzerinde rağbet gördü. İç bölgelerimizde Kapadokya
'da da bayram süresince doluluk söz konusuydu. İç pazarda, turizmde en iyi yılımız olan 2019'un rakamlarının üzerine çıkıldı. Dış pazarda da 50'den fazla ülkeden misafir ağırladık. Turizmdeki hareketlilik, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır."
Çorabatır, Rusya başta olmak üzere Almanya, Hollanda, Belçika, Bulgaristan, Slovakya gibi salgın tedbirlerini yerine getiren birçok ülkeden turistin de tatil için Türkiye'yi tercih ettiğini dile getirdi.
'SALGINA KARŞI AŞI SİLAHINI KULLANALIM'
Sektör için aşılanmanının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Sururi Çorabatır, "İleriki günlerde de tatil yapabilmemiz ve tüm sektörlerin sürekliliği için aşılanmamız şart. Şu anda salgına karşı elimizdeki en güçlü silah aşı olmak" diye konuştu.