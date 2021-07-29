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Giriş Tarihi: 29.7.2021 13:09 Son Güncelleme: 29.7.2021 13:09

TMSF Sürat Kargo ve Sürat Lojistik için gelen en yüksek teklifi açıkladı

TMSF Sürat Kargo ve Sürat Lojistik için gelen en yüksek teklifi açıkladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerini satışa çıkarmıştı. Dün gerçekleştirilen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesine en yüksek teklifin 335,5 milyon TL ile muhammen bedelin üzerinde gerçekleştiğini bildirildi.

TMSF, kayyum olarak atandığı Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar vermişti.

Dün gerçekleştirilen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesine en yüksek teklifin 335,5 milyon TL ile muhammen bedelin üzerinde gerçekleştiğini bildirildi.

Muhammen bedeli 325 milyon bin lira olarak belirlenmiş, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacağı daha önce açıklanmıştı.

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TMSF Sürat Kargo ve Sürat Lojistik için gelen en yüksek teklifi açıkladı
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