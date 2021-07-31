Son dakika altın fiyatları 31 Temmuz 2021: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları… Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı rakamlara bakmadan kuyumcunun yolunu tutmuyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metal en değerli yatırım aracı olarak görülmeye devam ediyor. Son olarak çeyrek altın 797 lira civarında işlem görmesi piyasaları hareketlendirdi. Bu bağlamda; altın fiyatları ne kadar? 31 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları