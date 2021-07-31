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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları 31 Temmuz 2021: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 31.7.2021 07:26

Son dakika altın fiyatları 31 Temmuz 2021: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları 31 Temmuz 2021: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın altıncı gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Kar amaçlı yatırım yapmak isteyenler canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Kuyumculara gitmeden önce güncel rakamlar kontrol edilirken sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Son olarak anlık iniş çıkış grafiği gözlemlenen gram altın fiyatı 492 lira, cumhuriyet altın fiyatı ise üç binler civarında seyrediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren altın fiyatları ne kadar? 31 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika altın fiyatları

Son dakika altın fiyatlarıKapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı rakamlara bakmadan kuyumcunun yolunu tutmuyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metal en değerli yatırım aracı olarak görülmeye devam ediyor. Son olarak çeyrek altın 797 lira civarında işlem görmesi piyasaları hareketlendirdi. Bu bağlamda; altın fiyatları ne kadar? 31 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 443,68

Satış: 474,84

ATA ALTIN

Alış: 3.228,00

Satış: 3.316,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.593,00

Satış: 1.631,00

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TAM ALTIN

Alış:3.162,92

Satış: 3.225,24

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.276,00

Satış: 3.326,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 797,00

Satış: 815,00

GRAM ALTIN

Alış: 492,12

Satış: 492,24

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Son dakika altın fiyatları 31 Temmuz 2021: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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