BİP Karayipler’i fethe çıktı

Pandeminin etkisiyle Türkiye 'de topyekûn bir dijital dönüşüm yaşandığını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan , "Tarihi bir dönemden geçiyoruz. 10 yıl sonra gelecek dediğimiz bazı işler bugüne çekildi. Şu an elemanlarımız sahada harıl harıl çalışıyor. Hatta 'duman çıkartıyorlar' diyebiliriz. Pandeminin başından bu yana dijital çözümler sunan şirketimiz 3.5 milyar dolar lık proje büyüklüğüne ulaştı" dedi. Artan talepleri karşılamak için yatırıma ve istihdam yaratmaya devam ettiklerini söyleyen Erkan, ile yeni dönemin Turkcell'ini konuştuk...Bireylerde, kurumlarda ve ülkelerde ciddi bir değişim var. Gerçek manada tarihi bir dönemden geçiyoruz. Öte yandan trafiğin pateni değişti. Önceden bizim prime time 'miz akşam 7-12 arasıydı. En çok internet tüketimi o saatlerde oluyordu. Şimdi öğlen saatlerinde inanılmaz internet trafiği oluşuyor. Çocuklar derse giriyor, anne-babalar çalışıyor. Herkes internette. Pandeminin başından bu yana yıldan yıla yüzde 50 artan bir trafik var.Üç aylık sonuçlarımız gayet iyi geldi, ilk yarı sonuçlarını ise yakında açıklayacağız. Üç aylık dönemde gelirlerimiz yüzde 17.5'lik büyümeyle 7.8 milyar liraya ulaştı. Grup bazında FAVÖK 3.3 milyara ulaştı. Yıla yüzde 14-16 bandında büyüme hedefiyle girdik. Daha birinci çeyrekte yüzde 17.5 büyümemiz, bu hedefi tekrar gözden geçireceğimiz gerektiği anlamına geliyor. Büyüme hedefimizi muhtemelen revize edeceğiz.O tarafta ciddi bir büyümemiz var ve çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Biz artık operatörlükten başka bir seviyeye geçtik diyebilirim. İki yıl önce kurduğumuz Dijital İş Çözümleri şirketimiz şu anda çok iyi rakamlar üretiyor. Pandeminin başından beri kurumsal tarafta 1.700'ün üzerinde proje yaparak, toplam 3.5 milyar proje büyüklüğü yakaladı. Ülke çapında özel donanımlı ve uzman 1.300 kişilik saha ekibimizle 7/24 hizmet veriyoruz. Bu ekip sahada gece-gündüz harıl harıl çalışıyor.2019'da her yıl 1 milyon ilave net müşteri ekleme hedefi koymuştuk önümüze. 2020'de 1.1 milyon ekledik. Şu anda 36 milyonu geçtik. Bu yılın 1 milyon ilave hedefinin yüzde 70'ini birinci çeyrekte yaptık. Bu dönemde müşteri kazanımıyla son üç yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 2021'e iyi bir giriş yaptık. Devamı da ona paralel geliyor.Superonline'nin halka arzı ile ilgili çalışmalar hangi aşamada? Benim grupta genel müdür olarak başladığım Superonline'ın halka arzıyla ilgili mevcut bir karar, planlama ya da zamanlama bulunmuyor. Konuya ilişkin sadece istikşafi süreç devam ediyor.Devam eden 5G süreci ile ilgili rolünüz nedir? Hâlâ gelişen bir teknoloji 5G. Elbette bizim hem yurtiçinde hem de yurtdışında önemli bir rolümüz var. Daha yolumuz var burada... Hızlı hareket etmemiz lazım. Yaşanacak bu önemli değişimde iyi bir pozisyon almamız gerekiyor. WhatsApp 'ın veri paylaşımı açıklamasıyla rüzgârı arkasına alan BiP'e ilgi sürüyor mu? İlgi trendi bir miktar yavaşlasa da devam ediyor. İndirilme sayımız 80 milyonu geçti. Ortalama üç aylık aktif kullanıcı sayımız 40 milyona ulaştı. Bunların üçte biri ise yurtdışından. Bangladeş, Pakistan ve Hindistan'dan son dönemlerde büyük ilgi var. Daha iyi yerlere götürmek istiyoruz BiP'i. Yerel bir operatörle Karayipler 'i içine alan 33 ülkede BiP'in lansmanını yaptık. Hedef milyar rakamına ulaşmak. Doğru işler ve icraatlarla neden olmasın?Z Kuşağı iş yaşamına geliyor, buna hazır mısınız?Gençlerden çok şey öğreniyoruz. Onların bu dijitalleşme dönüşüm becerileri ve yetkinlikleri bize de yol gösteriyor. GNCYTNK adını verdiğimiz programımız var. Her yıl üniversiteden mezun olmuş 150-200 civarında arkadaşımızı işe alıyoruz. Bu arkadaşlarımız iş yaparken, aynı zamanda o dünyanın ne düşündüğünü öğretiyor bize. Bunları çok değerli görüyorum. Çünkü onlar gibi milyonlar bizim müşterimiz. Onların ne düşündüğünü bünyemizdeki gençler sayesinde öğreniyoruz. Kesinlikle bizim bu arkadaşları çok iyi anlamamız lazım. Ben gençleri çok büyük bir keyifle izliyorum. Çok iyi bir kuşağın geldiğini düşünüyorum. Dünya değişiyor, farklılıklar bizim için çok önemli. Dijital dönüşümde eskiden yaşı büyük olanlara tecrübelerini aktarıyordu. O tecrübelerin artık hiçbir anlamı kalmadı. Çünkü bu dönüşüm orada oluyor ve bunu yaşayan insanlar size ne yapacağımızı öğretiyor. Tersine bir durum söz konusu. Bunu iyi anlamak lazım. Gençlerin aidiyetleri çok düşük deniyor. Ben beklentilerinin de aidiyeti sağlayan unsurların da farklı olduğunu düşünüyorum. Benim en pozitif gördüğümüz taraf maddiyat bizim dönemimize göre çok daha geri planda. Ne kadar kazanacağından ziyade nasıl bir iş yapacakları ile ilgileniyorlar.Orada da yatırımlarımız devam ediyor. Kullandığımız enerjinin tamamını 2030'a kadar yenilenebilir enerji sistemlerinden temin etme taahhüdümüz var. Hedefimize ulaşmak için fırsatları kollayacağız. Kıbrıs'ta da güneş enerjisine yatırımlarımız var.Yatırım alanlarınız her geçen gün genişliyor. Yeni alanlara yatırım olacak mı? Olacak elbette, onları da çok yakında duyuracağız... Arayış içindeyiz, satın almalar da yapabiliriz ortak işler de yapabiliriz. Yaptığımız işlerde çeşitlilik çok önemli.Yatırımlarınız sürecek yani? Yatırım yapan bir şirketiz. 50 milyar liranın üzerindeki yatırımımızın yarısını son 5 yılda yaptık. Yılda 10 milyarın üzerinde yatırım yapıyoruz. 2020'de bile 10 milyara çok yakın yaptık. Bu sene de büyük ihtimal geçeriz o rakamı. Bizim gibi teknoloji işlerinde yatırım yapmayalım dediğinizde durmuyorsunuz geri gidiyorsunuz... Yatırım bu işin ruhu. 2019'da gelirlerin yüzde 18.5'i ile yatırım yaptık. 2020'de bunu 1.5 puan artırarak yüzde 20'ye çıkardık. Bu yıl bu oranı da geçeceğiz. Ülkeye yatırım yapan, yatırım çeşitliliği olan bir şirketiz.Bu iş Turkcell'in önemli bir inisiyatifi. Dijital ödeme platformumuz Paycell ile bu alandayız. O da yaşanan dönüşüme fayda sağlıyor. Çünkü pandemide temassız ve mobil ödeme çözümleri ciddi anlamda öne çıktı. Biz artık dijital servisleriyle uçtan uca bir teknoloji şirketi olduğumuzu söyleyebiliriz. Paycell'de üç aylık aktif kullanıcı sayımız 5.3 milyona ulaştı. Mobil ödeme hacmi geçen yılın aynı döneminin 2 katına ulaşarak 351 milyon TL oldu. Aynı dönemde Paycell üzerinden yapılan işlemler 4 katına çıktı. Gelirleri bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 53 büyüdü ve grup gelir artışı yüzde 81 oldu. Güçlü altyapımız ve kalitile insan kaynağımız sayesinde müşterilerimize yol gösteren bir paydaş olduk. Hatta yurtdışına da dijital servis ve uygulama ihracatı gerçekleştirmeye başladık.Grup olarak yaklaşık 25 bin kişilik bir ekosistemden söz ediyoruz. İş ortakları ve bayilerimizi de işin içine katarsak 100 bin kişiye ulaşıyor bu rakam. Bunların aileleriyle birlikte 400-500 bin kişilik bir ekosistemden söz ediyoruz. Doğru stratejiyi kurmak zorundayız, aksi durumda bunların hayatını etkiliyoruz. Geçen yıl 8 bine yakın yeni istihdam sağladık. Bu yıl da o civarlarda olur diye düşünüyorum. Hibrit çalışma bizde kalıcı hale geldi. Çalışma şeklini, çalışanımız yöneticisiyle konuşarak belirliyor. Ben yüzde 80 civarında ofiste çalışıyorum. İlk başlarda bu oran yüzde 40'lar seviyesindeydi. Benim açımdan çalışma ortamında bulunmak daha güzel oluyor. Seyahatler de küçük küçük başladı, özlemişim doğrusu. Dışa dönük bir insan olduğum için... Yüzde 100 ofise dönüleceğini düşünmüyorum, hatta olmaması gerektiğini düşünüyorum. Maltepe ve Kartal'daki ofislerimizi kapattık.