Giriş Tarihi: 2.8.2021 16:04

Altın fiyatları güncel rakamlar 2 Ağustos Pazartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı rakamlar yeni haftanın ilk gününde de merak ediliyor. Alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken koronavirüs salgını boyunca sarı metal iyi bir yatırım aracı olarak kabul edilmişti. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatları, yaz döneminin gelmesi ve düğün sezonunun da açılması doğrultusunda güncel olarak araştırılıyor. 2 Ağustos bugün gram altın fiyatı 486 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik ise 439 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgiler yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sıklıkla takip edilen alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken 2 Ağustos bugün çeyrek altın fiyatı 789 liradan işlem görüyor. Yarım altın ise bin 578 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları alış satış bilgisi.

22 AYAR BİLEZİK ALIŞ: 439,43 SATIŞ: 470,43 ATA ALTIN ALIŞ: 3.197,00 SATIŞ: 3.257,00 CUMHURİYET ALTINI ALIŞ: 3.216,00 SATIŞ: 3.264,00 CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ