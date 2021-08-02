Elon Musk’ın Tesla’sı Avrupa’da 1’inci

YILIN ilk altı ayında Avrupa'da tamamen elektrikli araç satışları yüzde 122 artışla, 221 bin 514 adetten 492 bin 21 adete yükseldi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği
(ACEA) verilerine göre elektrikli araçların pazar payı yüzde 7.4'e çıktı. Mucit ve girişimci Elon Musk
'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil markası Tesla'nın Model 3'ü, bu dönemde en çok satılan elektrikli otomobil oldu. Tesla Model 3
'ün satışları yüzde 108 artarak 66 bin adete çıktı. Renault Zoe
'nin satışları yüzde 17 düşüşle 30 bin 382 adete geriledi. Yollara yeni çıkan Volkswagen ID.3 30 bin 329 adetle üçüncü, Volkswagen ID.4 23 bin 873 adetle dördüncü, Hyundai Kona
ise 21 bin 733 adetle beşinci sırada yer aldı.
REKABET ARTACAK
Rakiplerine göre daha eski olan Tesla Model 3'ün liderliği dikkat çekti. Çünkü Renault Zoe, Volkswagen ID.3 ve ID.4, Hyundai Kona gibi modeller yeni satışa sunuldu. Avrupalı tüketicilerin yeni ve iddialı modeller dururken, daha eski bir modele ilgi göstermesi şaşırttı. Tesla'nın Almanya
fabrikasının üretime başlamasıyla birlikte rekabetin boyutu büyüyecek gibi görünüyor.