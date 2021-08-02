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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları Kapalıçarşı'dan son dakika gelişmeleri: Bugün 2 Ağustos 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 2.8.2021 07:36 Son Güncelleme: 2.8.2021 07:37

Altın fiyatları Kapalıçarşı'dan son dakika gelişmeleri: Bugün 2 Ağustos 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları Kapalıçarşı'dan son dakika gelişmeleri: Bugün 2 Ağustos 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Bugün sabah saatlerinden itibaren binlerce yatırımcının gözü haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerine çevrildi. Bu noktada “2 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. Son dönemde ufak çaplı iniş ve çıkışlarını sürdüren altının bu hafta izleyeceği yön gerek hediye maksadıyla gerekse yatırım amaçlı olarak sarı metali tercih edeceklerin merak konusu haline geldi. İşte 2 Ağustos 2021 altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Tarihten bu yana en çok tercih edilen yatırım aracı olan sarı metal bugün serbest piyasalardan gelen canlı ve güncel verilere göre 492 TL'den işlem görürken öte yandan "2 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte A Para ile canlı altın fiyatları ve son dakika gelişmelerini detayları…

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 443,68

Satış: 474,84

ATA ALTIN

Alış: 3.228,00

Satış: 3.316,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.593,00

Satış: 1.631,00

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Son dakika altın fiyatları | 31 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

TAM ALTIN

Alış:3.162,92

Satış: 3.225,24

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.276,00

Satış: 3.326,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 797,00

Satış: 815,00

GRAM ALTIN

Alış: 492,12

Satış: 492,24

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Altın fiyatları Kapalıçarşı'dan son dakika gelişmeleri: Bugün 2 Ağustos 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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