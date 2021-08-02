Altın fiyatları Kapalıçarşı'dan son dakika gelişmeleri: Bugün 2 Ağustos 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Tarihten bu yana en çok tercih edilen yatırım aracı olan sarı metal bugün serbest piyasalardan gelen canlı ve güncel verilere göre 492 TL'den işlem görürken öte yandan "2 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte A Para ile canlı altın fiyatları ve son dakika gelişmelerini detayları…
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 443,68
Satış: 474,84
ATA ALTIN
Alış: 3.228,00
Satış: 3.316,00
YARIM ALTIN
Alış: 1.593,00
Satış: 1.631,00
TAM ALTIN
Alış:3.162,92
Satış: 3.225,24
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.276,00
Satış: 3.326,00
ÇEYREK ALTIN
Alış: 797,00
Satış: 815,00
GRAM ALTIN
Alış: 492,12
Satış: 492,24
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