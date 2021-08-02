Son dakika: Devlet o ailelere 5 bin 475 TL ödeme yapacak

Son dakika... Asgari geçim indirimi bu yıl için üç çocuklu aile için ayda 456 lirayı buluyor. Bekar çalışan için 268, evli eşi çalışmayan 321 lira alıyor. Peki AGİ'den kimler yararlanır? Asgari geçim indirimi uygulamasında çocuk tabirinden ne anlamamız gerekiyor? İşte asgari geçim indirimi hakkında tüm detaylar ve SABAH'ın ulaştığı son dakika bilgileri

Son dakika... SABAH'tan merak edilen sorulara cevap veren bir ekonomi soru-cevap dizisi daha...

Milyonlarca çalışanın yararlandığı asgari geçim indirimi (AGİ) bu yıl için üç çocuklu için ayda 456.13 lira, yılda da 5 bin 475 lirayı buluyor. Bekar çalışan 268.31, evli eşi çalışmayan 321.98, evli eşi çalışmayan bir çocuklu 362.22 lira alıyor. AGİ, ücretten kesilecek gelir vergisinden kendisi, eşi, çocukları için her yıl belirlenen tutarda indirim yapılması esasına dayanıyor, net ücretle birlikte ödeniyor.

Çalışanın net ücreti asgari indirimi kadar artıyor. Özel sektörde zaman zaman yaşanan eksik ödemeler daha çok aile durumu bildirimi yapılmamasından kaynaklanıyor. Bu nedenle doğan çocuğun, eşsiz kalan eşin beyan edilmesi gerekiyor. Birden fazla yerde çalışanlara en yüksek ücretin verildiği işverence gerçekleştiriliyor. Eşi çalışmayan, dört çocuklu asgari ücretli ile 10 bin lira geliri olanın asgari geçim indirimi aynı tutarda ödeniyor. Nafaka verilen, evlat edilen çocuklar, ana babasını kaybeden torunlar için dede, nine de faydalanıyor.



