Türk somonu ihracat rekoru kırdı

Samsun ve Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Üreticileri Birliği Başkanı Osman Parlak, 2020 yılının ilk 6 ayında 9 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını ancak 2021 yılının ilk 6 ayında ise bu rakamı 9 katından fazla artırarak 73 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.

Bu ihracatın büyük bir bölümünün Sinop ve Samsun'dan yapıldığını belirten Parlak, "Pandemi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiledi. İhracat beklentilerinin hiç biri neredeyse tutmadı. Ancak somon balığı adeta coştu. Başta Japonya ve Rusya olmak üzere 16 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında 73 milyon dolarlık ihracat yaptık. 2021 yılı sonunda ihracat hedefimiz 170 milyon dolar. Bunu da çok kolay yakalarız." dedi.

2023 HEDEFİ 500 MİLYON DOLAR

Samsun ve Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Üreticileri Birliği Başkanı Osman Parlak, Türk somonunu tescilli marka haline getirdiklerini söyledi. Bu sektörde hedeflerinin devler ligine girmek olduğunu belirten Osman Parlak, " Türk somonu ülkemizin 2023 yılındaki büyük ihracat rakamı hedeflerinden en büyük kalemlerinden birini oluşturacaktır. Bizim hedefimiz 2023 yılında 100 bin ton somon balığı ihracatı yapıp 500 milyon dolar ihracat yapmak. 2030 yılı hedefimiz ise 200 bin ton balık üretip 1 milyar dolar ihracat yapmaktır" diye konuştu.

2023 yılında 2bin 500 kişinin 2030 yılında ise 5 bin kişinin somon balığı üretim ve ihracatında iş imkanı bulacağını belirten Osman Parlak, " Dünyanın en lezzetli somon balıklarından biri ülkemizde üretiliyor. Başta Sinop Üniversitemizin su ürünleri Fakültesi olmak üzere bir çok üniversitemizle ortak çalışmalar yapıyoruz. Bilimsel üretim yapıyoruz. Hedefimiz 2023 yılında dünyanın en lezzetli somon balığını üretmektir. Bu bizim için ulaşılabilir bir hedef." dedi.