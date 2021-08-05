Altın alım satımı için yeni sistem duyuruldu! 2 yıldır hazırlanıyordu

"UYGULAMA BİZ KUYUMCULARI MUTLU ETTİ"



İstanbul Kuyumcular Odası'nın İKO-güvenCE etiketinin kendilerine güven sağladığını söyleyen Kuyumcu Feyzullah Ören, "Bu uygulama kuyumcular olarak bizi mutlu etti. Bu uygulama ile müşteri ürünün nereden alındığı, altının kaç ayar olduğunu ve ürünün İstanbul Kuyumcular Odası tarafından denetlendiğini görebilecek. Şu an bütün ürünlerimizde bu kod mevcut. Bu uygulamanın nedeni İstanbul Kuyumcular Odası'nın her kuyumcuyu kontrol etmek istemesi" dedi.