Güncel altın fiyatları gelişmeleri... 5 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Gerek hediyelik gerekse yatırım amaçlı alım veya satım yapacak olan vatandaşlar canlı rakamları yakından takip ediyor. Hal böyleyken de sabah saatlerinden itibaren "5 Ağustos bugün 22 ayar, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte serbest piyasalardan gelen altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 438,21
SATIŞ: 469,16
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.189,00
SATIŞ: 3.264,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.223,00
SATIŞ: 3.272,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.113,23
SATIŞ: 3.174,60
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.574,00
SATIŞ: 1.606,00