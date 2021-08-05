Giriş Tarihi: 5.8.2021 08:00

Güncel altın fiyatları gelişmeleri... 5 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Fiyatlardaki hareketlilikleriyle gündemde yer almaya devam eden altın fiyatları bugün de sabah saatlerinden itibaren yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Serbest piyasalardan gelen verilere göre sarı metalin gram fiyatı güne 493 TL’lik bir yükselişle başladı. Fiyatlarda anlık olarak iniş ve çıkışlar ise devam ediyor. Bu kapsamda “5 Ağustos bugün 22 ayar, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Gerek hediyelik gerekse yatırım amaçlı alım veya satım yapacak olan vatandaşlar canlı rakamları yakından takip ediyor. Hal böyleyken de sabah saatlerinden itibaren "5 Ağustos bugün 22 ayar, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte serbest piyasalardan gelen altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar…

22 AYAR BİLEZİK ALIŞ: 438,21 SATIŞ: 469,16 ATA ALTIN ALIŞ: 3.189,00 SATIŞ: 3.264,00 CUMHURİYET ALTINI ALIŞ: 3.223,00 SATIŞ: 3.272,00 CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ