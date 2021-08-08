Altın fiyatları canlı rakamlar 8 Ağustos Pazar | Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları alış ve satış rakamları sabah saatleri başta olmak üzere gün içerisinde de sıklıkla araştırılıyor. Son dönemde değişen ve hareketli grafiğe sahip olması nedeniyle vatandaşlar canlı ve güncel rakamları öğrenmek istiyor. Buna göre; 8 Ağustos bugün gram altın 488 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 131 liradan işlem görmektedir. Peki; 8 Ağustos Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları güncel rakamlar…