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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları canlı rakamlar 8 Ağustos Pazar | Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 8.8.2021 07:05 Son Güncelleme: 8.8.2021 07:06

Altın fiyatları canlı rakamlar 8 Ağustos Pazar | Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı rakamlar 8 Ağustos Pazar | Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı rakamlar sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Tam bu noktada alış ve satış fiyatları merak edilirken bilindiği üzere koronavirüs salgını boyunca küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği bir konu olarak yer alıyor. Öte yandan 8 Ağustos bugün 22 ayar bilezik fiyatı 442 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 794 liradan işlem görmektedir. Peki; 8 Ağustos Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları alış ve satış rakamları sabah saatleri başta olmak üzere gün içerisinde de sıklıkla araştırılıyor. Son dönemde değişen ve hareketli grafiğe sahip olması nedeniyle vatandaşlar canlı ve güncel rakamları öğrenmek istiyor. Buna göre; 8 Ağustos bugün gram altın 488 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 131 liradan işlem görmektedir. Peki; 8 Ağustos Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları güncel rakamlar…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 442,03

SATIŞ: 473,12

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.216,00

SATIŞ: 3.279,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.244,00

SATIŞ: 3.293,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.131,25

SATIŞ: 3.191,83

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.587,00

SATIŞ: 1.613,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 794,00

SATIŞ: 806,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 488,23

SATIŞ: 488,53

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Altın fiyatları canlı rakamlar 8 Ağustos Pazar | Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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