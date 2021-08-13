Yaylanın Sultanları bulutların üzerinde





Kendimizi çok geliştirdiğimizi düşünüyorum" dedi. Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, daha önce de Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün gönderdiği filenin değiştirilip yeni direkler, file ve voleybol toplarının hediye edileceği, gençlere kendilerini geliştirme noktasında kurum tarafından her türlü desteğin verileceği öğrenildi.