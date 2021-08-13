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Giriş Tarihi: 13.8.2021 07:01 Son Güncelleme: 13.8.2021 07:03

Yaylanın Sultanları bulutların üzerinde

Yaylanın Sultanları bulutların üzerinde

Gümüşhane’de yaylada hayvancılıkla uğraşan ve boş zamanlarında kendi imkânlarıyla kurdukları sahada kıran kırana voleybol müsabakaları yapan yayla kızlarının videosu 10 milyondan fazla izlendi

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Kirazlık köyünün denizden 2 bin 229 metre yükseklikte yer alan bulutlara yakın yaylasının Başaklı Obası'nda gençler kendi imkânlarıyla direk ve file ayarlayarak yağışlı günler haricinde her gün düzenli olarak voleybol oynuyor.



Yayla sakini yaşlılar ve çocukların seyirciliğini yaptığı müsabakalar kıran kırana geçerken, profesyonel oyunculara taş çıkarırcasına voleybol oynayan gençlerin videosu geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarından birisinde 10 milyonu geçen izleme alınca dikkatleri üzerine çekti.



Aralarında üniversite mezunlarının da olduğu gençlere, Kadın Milli Voleybol Takımına verilen "Filenin Sultanları" isminden esinlenilerek "Yaylanın Sultanları" ismi verildi.



Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün file desteği sağladığı voleybola sevdalı yayla kızları bu spora devam etmek ve kendilerini geliştirmek için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'ndan yaylalarına voleybol sahası istedi.



Yaylanın Sultanları'ndan Sevim Turan, üniversiteye hazırlandığını belirterek, "3-4 ay kadar buradayız. Biz Türk kızları ve yayla kızları olarak voleybola devam etmek istiyoruz" derken, Serpil Turan "Yazın yayladayız. İşlerimizi bitirir bitirmez, direkt voleybol oynamaya geliyoruz" diye konuştu.



Üniversite mezunu yayla kızı Elanur Kudu da "İşlerimiz bittikten sonra boş vaktimiz çok oluyor. Çok seviyoruz voleybol oynamayı.



Kendimizi çok geliştirdiğimizi düşünüyorum" dedi. Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, daha önce de Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün gönderdiği filenin değiştirilip yeni direkler, file ve voleybol toplarının hediye edileceği, gençlere kendilerini geliştirme noktasında kurum tarafından her türlü desteğin verileceği öğrenildi.

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Yaylanın Sultanları bulutların üzerinde
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