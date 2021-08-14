Fenerbahçe token yeniden satışa çıktı! Fenerbahçe token (coin) fiyatı ne kadar, kaç para, toplam arz miktarı nedir?

İlk olarak 9 Ağustos tarihinde satışa sunulan Fenerbahçe token çıktıktan hemen sonra tükenmişti. Yoğun katılımın ardından Fenerbahçe tokenin ileri bir tarihte tekrardan satışa sunulacağı duyurulmuştu. Bugün itibariyle Fenerbahçe coin tekrardan satışa çıktı. Bu noktada, Fenerbahçe token nasıl alınır, kaç TL ve saat kaçta çıkacak sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe token nasıl alınır? Fenerbahçe token (coin) fiyatı ne kadar, kaç para, toplam arz miktarı nedir? İşte detaylar;
FENERBAHÇE TOKEN TEKRAR SATIŞTA
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;
Fenerbahçe Token paritesi, bugün 14.00'te Paribu'da açılıyor— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 13, 2021
🔗 https://t.co/zOOKSDG7NI pic.twitter.com/XvkX5iic7m
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FENERBAHÇE TOKEN NEDİR?
Fenerbahçe Token, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün "utility token" olarak tanımlanan "taraftar token'ı"dır. Fenerbahçe ve Paribu iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına çeşitli ayrıcalıklar sunacak. Fenerbahçe taraftarları token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek.
FENERBAHÇE TOKEN TOPLAM ARZ MİKTARI NEDİR?
Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 adettir. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi söz konusu olmayacaktır. Arzın tamamı 25 yıl içerisinde yaratılacaktır. Gerçekleştirilecek planlı yakımlarla nihai arz 100 milyon adede kadar düşecektir.
FENERBAHÇE TOKEN NASIL ALINIR?
Fenerbahçe token için Paribu üzerinden alım talebinde bulunabilirsiniz.
FENERBAHÇE COIN NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Fenerbahçe coin ön satışta iki seçenek belirlendi.
Fenerbahçe token satışında ilk seçenekte, 1 FB token 15 TL olarak belirlenirken ikinci seçenekte 1 FB token 30 TL olarak belirlendi.