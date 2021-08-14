Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Fenerbahçe token yeniden satışa çıktı! Fenerbahçe token (coin) fiyatı ne kadar, kaç para, toplam arz miktarı nedir?
Giriş Tarihi: 14.8.2021 11:31 Son Güncelleme: 14.8.2021 11:31

Fenerbahçe token yeniden satışa çıktı! Fenerbahçe token (coin) fiyatı ne kadar, kaç para, toplam arz miktarı nedir?

Fenerbahçe token yeniden satışa çıktı! Fenerbahçe token coin fiyatı ne kadar, kaç para, toplam arz miktarı nedir?

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği, Fenerbahçe token 9 Ağustos tarihinde satışa çıkmış ve bir dakika bile olmadan tükenmişti. Bugün yapılan açıklama ile birlikte Fenerbahçe tokenlerin tekrardan satışa sunulduğu duyuruldu. Bu noktada, Fenerbahçe coin nasıl alınır, ne kadar ve toplam arz nedir konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Fenerbahçe token (coin) fiyatı ne kadar, kaç para, toplam arz miktarı nedir? İşte detaylar;

İlk olarak 9 Ağustos tarihinde satışa sunulan Fenerbahçe token çıktıktan hemen sonra tükenmişti. Yoğun katılımın ardından Fenerbahçe tokenin ileri bir tarihte tekrardan satışa sunulacağı duyurulmuştu. Bugün itibariyle Fenerbahçe coin tekrardan satışa çıktı. Bu noktada, Fenerbahçe token nasıl alınır, kaç TL ve saat kaçta çıkacak sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe token nasıl alınır? Fenerbahçe token (coin) fiyatı ne kadar, kaç para, toplam arz miktarı nedir? İşte detaylar;

FENERBAHÇE TOKEN TEKRAR SATIŞTA

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

-

FENERBAHÇE TOKEN NEDİR?

Fenerbahçe Token, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün "utility token" olarak tanımlanan "taraftar token'ı"dır. Fenerbahçe ve Paribu iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına çeşitli ayrıcalıklar sunacak. Fenerbahçe taraftarları token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek.

FENERBAHÇE TOKEN TOPLAM ARZ MİKTARI NEDİR?

Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 adettir. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi söz konusu olmayacaktır. Arzın tamamı 25 yıl içerisinde yaratılacaktır. Gerçekleştirilecek planlı yakımlarla nihai arz 100 milyon adede kadar düşecektir.

FENERBAHÇE TOKEN NASIL ALINIR?

Fenerbahçe token için Paribu üzerinden alım talebinde bulunabilirsiniz.

FENERBAHÇE COIN NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Fenerbahçe coin ön satışta iki seçenek belirlendi.

Fenerbahçe token satışında ilk seçenekte, 1 FB token 15 TL olarak belirlenirken ikinci seçenekte 1 FB token 30 TL olarak belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe token yeniden satışa çıktı! Fenerbahçe token (coin) fiyatı ne kadar, kaç para, toplam arz miktarı nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA