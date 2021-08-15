Türkiye’nin ilk silahlı drone sistemi! Songar, lazerle bomba imhaya hazırlanıyor

BOMBA İMHA GÖREVİ

İş birliği yaptıkları kuruluşlardan bir diğerinin TÜBİTAK BİLGEM olduğunu ifade eden Düzgün, "TÜBİTAK BİLGEM ile yüksek güçlü lazeri Emniyet Genel Müdürlüğünün bomba imhasına yönelik bir ihtiyacını karşılamak için kullanıp kullanamayacağımızı düşünerek Songar'a entegre etmek için çalışmaya başladık." dedi.

Mustafa Barış Düzgün, geçen iki yılda Songar'a takılabilecek birçok faydalı yük üzerinde çalıştıklarını ve bunların örneklerinin IDEF 2021'de farklı firmaların ve kuruluşların stantlarında sergileneceğini bildirdi.