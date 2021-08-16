Axa Sigorta’dan Volvo sahiplerine özel kasko

AXA Sigorta
, otomobil sektöründe faaliyet gösteren önde gelen markalara sunduğu geniş kapsamlı ve avantajlı marka kasko anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Axa Sigorta, Volvo marka otomobil sahiplerine Nisan ayında başlattığı maksimum kasko ürününe ek olarak farklı avantajlar sunuyor. Volvo markası ile özel bir anlaşma ile sunulan, 10 yaşa kadar olan araçların faydalanabileceği Volvo Car Kasko
ile Axa sigortalılara Volvo Yetkili Servislerinde marka standartlarına göre onarım imkânı sunuluyor. Hayata geçirilen iş birliği ile Volvo Car Kasko sahipleri Maksimum Kasko sigortasının tüm avantajlarından yararlanıyor ve araçlarını geniş kapsamlı teminatlar ile güvence altına alıyor. Sektördeki en geniş teminatlara sahip kasko ürünlerinden biri olan Volvo Car Kasko sigorta poliçesi kapsamında; sigortalıların kaza sonucu oluşan hasarlarının tazmininin yanı sıra çalınma, yangın, cam kırılması, doğal afetler ve hayvanların araca vereceği zararları da teminat altında yer alıyor. Axa güvencesi ile Marka Kasko sigorta poliçesi bir kez satın alındığında anahtar kaybı ek teminatı da sigortalılara sunulan hizmetler arasında bulunuyor. Araçta oluşan küçük çaplı hasarlar ise küçük onarım ek limiti ile poliçe kapsamına dahil edilebiliyor. Araç hasar gördüğünde ikame araç hizmeti başta olmak üzere, seyahat ve mecburi konaklama giderlerinin sigorta kapsamında tazmin edilmesi gibi asistans hizmetlerine başvurulabiliyor. Ayrıca Volvo Car Kasko sigortası
kapsamına girildiği anda sigortalılar 7/24 Asistans Hizmetlerinden de faydalanmaya başlıyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan
, "Axa Sigorta olarak farklı sektörlerin ihtiyaçları paralelinde yeni ürünler geliştiriyor ve her dönem özel ürünlerle sigortalılarımıza avantajlar sunuyoruz. Volvo markası ile bir anlaşma yaparak, marka kasko ürünümüz ile Volvo sahiplerine de avantajlar sunmaya başladık. Dağıtım kanalı güçlü bir şirket olarak, araçların tam güvenceyle sigortalanması noktasında birçok katkı sağlayacağımıza inanıyoruz" açıklamalarında bulundu.