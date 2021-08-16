Kırmızı: Öğrencilerin geleceğini iyi bir eğitimle sigortalıyoruz

PANDEMİNİN
en fazla etkilediği alanlardan biri de eğitim. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü Mart ayı itibarıyla eğitim veren kurumların tamamına yakını uzaktan eğitim sistemine geçiş yaptı. Bir yılı aşkın süredir devam eden uzaktan eğitim sürecinin ardından ülke genelinde aşılama oranlarında görülen artış ile birlikte yüz yüze eğitim için de yeşil ışık yandı. Pandemiye rağmen bir yıl boyunca sıkı çalışma ve sınav stresinin ardından üniversite ve bölüm tercihinde bulunacak adaylar için heyecanlı süreç başladı. Bu süreçte adayların 10 yıl sonra kendilerini nerede görmek istediklerini ve ilerde hangi mesleği yaparlarsa mutlu olabileceklerini düşünerek, kişilik özellikleri ve yönelimleri doğrultusunda tercih yapmaları gerektiğine dikkat çeken İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı ve Doğa Sigorta
CEO'su Nihat Kırmızı
, "Adayların tercih listesinde yer alacak üniversite değerlendirmelerinde kampüs hayatı, ulaşımı, sosyal ve bilimsel altyapısı, eğitim kadrosu, yabancı dil ve uluslararası imkanları gibi birçok ölçüt yer alacaktır. Ayrıca unutulmamalı ki liste oluşturulurken üniversite ve programların detaylarını araştırmak, staj ve iş olanaklarını incelemek, üniversite hayatı için büyük önem taşıyor" dedi. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi olarak verdikleri destekler ile öğrencilerin maddi yükümlülüklerini azaltarak iyi bir eğitim fırsatı yakalamasını önemsediklerini söyleyen Nihat Kırmızı, "Öğrencilerimiz ÖSYM Bursu
dışında pek çok indirim desteğinden yararlanabiliyor. Tüm bölüm ve programlarımız ya tam burslu ya da %50 indirimli. Bunların yanı sıra tüm bölümlere ilk 3 tercihte %40, ilk 5 tercihte %30 indirim olanağı sunuyoruz. Ayrıca Özel Yetenek Sınavı
ile girilen bölümlere ise %25'e kadar ek indirimler veriyoruz. Gerçekten çalışan, uğraşan, hayal eden öğrenciye, iyi bir eğitime ulaşması için elimizden gelen katkıyı sunmak istiyoruz. Burası bizim için ticari değil, manevi bir yer" şeklinde konuştu.
RİSKLERE KARŞI KORUYOR
Sigorta güvencesi hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da yarınların teminatı olarak beklenmedik risklere karşı koruma sağlıyor. Anneler, babalar eğitim masraflarını üstlenirken beklenmedik bir durumda çocukların eğitimine devam edebilmesi için güvence sağlayan eğitim sigortasından faydalanabiliyor. Konuyla ilgili de bilgi veren Kırmızı, "Geleceğimizin sigortası olan gençlerimizin beklenmedik risklere rağmen eğitimlerine devam edebilmesi hem de çocuklarının parlak bir geleceğe sahip olmaları, onların iyi bir eğitim almasını planlayan ailelerin içinin rahat olması için eğitim sigortası ürünleri güvenilir bir seçenek olmakta. Doğa Sigorta Eğitim Ferdi Kaza Sigortası
ile öğrenciye ilişkin olarak ebeveynin maruz kalabileceği bir kaza sonucu kazaya bağlı olarak öğrencinin; okul cep harçlığı, servis masrafı ve yemek masrafı gibi giderler temin ediliyor" dedi.