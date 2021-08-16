Trafikte daha kapsamlı koruma için Ray Sigorta’dan İMM tamam

ÜLKEMİZDE trafiğe çıkan her motorlu aracın trafik sigortası
yaptırması gerekiyor. Trafik sigortası olarak bilinen karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ile kazalar ve kazalardan 3. şahıslara doğabilecek maddi ve bedeni hasarlar sigorta korumasına alınıyor. Ray Sigorta
Genel Müdürü Koray Erdoğan
, "2021'de belirlenen limitlere göre trafik sigortası kapsamında kazalarda araç ve kişi başına maddi hasarlarda azami 43 bin lira, kaza başınaysa azami 86 bin lira ödeme yapılıyor. Bu rakam bedeni hasarlarda araç ve kişi başına 430 bin lira, kaza başınaysa 2 milyon 150 bin liraya kadar çıkıyor. Her yılın başında belirlenen teminat limitleri, ortalama araç değerinin 200 bin liraya yaklaştığı günümüzde çoğu zaman tek başına yeterli olmayabiliyor. Özellikle değeri yüksek bir araçla kazaya karıştığınızda ya da zincirleme kazalar gibi çok sayıda aracın kazaya karıştığı durumlarda trafik poliçesi limitlerinin üzerinde hasarlar ile karşılaşıyoruz. Bütçeleri zorlamayacak yüksek limitli ek güvence sağlayan yeni ürünümüz İMM Tamam
ile sigortalılarımızın trafikte başlarına ne gelirse gelsin tam güvence altında hissetmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. Ray Sigorta'nın "Trafikteki güvencem İMM Tamam ile şİMMdi Tamam" sloganıyla piyasaya sürdüğü İMM Tamam poliçesi, sigortalı aracın bir kazaya karışması durumunda teminat limitinin yetersiz kalması gibi talihsiz bir durumun önüne geçerek sigortalıların bu konudaki endişelerini gidermeyi hedefliyor. Ayda sadece 11 liradan başlayan prim ödemeleriyle yüksek teminat koruması sağlayan poliçe ile İMM Tamam sahipleri muafiyet olmaksızın tercihlerine göre 1.000.000 TL ya da 2.500.000 TL teminat limitine sahip oluyor. Limit maddi ya da bedeni hasarlar ayırt etmeden, tüm hasarları teminat altına alıyor.