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Giriş Tarihi: 16.8.2021

“Türkiye fuarcılığı büyük bir riske girdi”

“Türkiye fuarcılığı büyük bir riske girdi”
İDTM'DEN yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulunan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, aynı şehirde, aynı mekânda ve aynı sektörde fuar yapılmasına izin vermenin kaliteyi düşüreceğini belirterek, "Türkiye fuarcılığı büyük bir riske girdi. Bu yaklaşım uluslararası fuar düzenleme standartlarına uygun değil" dedi. Erem, "Çünkü bu rekabet kaliteyi düşürür. Tüm dünya ülkeleri bu konuda çok hassastır" dedi. Ülkelerde bu kuralın sadece bir şehir için değil tüm şehirler için geçerli olduğunu vurgulayan Ceyda Erem, "Mesela; Uluslararası Fuarlar Birliği'nin (UFİ) belirlemiş olduğu kuralları uygulayan Almanya'da eyaletler arasında bile aynı fuarlar yapılamaz" dedi. CNR'ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarısını arttırarak devam ettireceğini vurgulayan Erem, "Fuar organizasyonlarımızın bir kısmını Türkiye'de, bir kısmını ise uzun zamandır davet edildiğimiz farklı ülkelerde gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.
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“Türkiye fuarcılığı büyük bir riske girdi”
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