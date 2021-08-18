Son dakika: Başkan Erdoğan, yıl sonu büyüme beklentisini paylaştı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuk olduğu canlı yayında ekonomiye önemli açıklamalarda bulundu.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat başlıklarının önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Bu 4 başlık bizim için çok önemli. Yarıtım olursa istihdam gelir. Arkasında üretim ve ihracat gelir. Burada 2.5 puan rekor bir düşüşle 10,6'ya düştü.