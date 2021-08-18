Son dakika: Başkan Erdoğan, yıl sonu büyüme beklentisini paylaştı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuk olduğu canlı yayında ekonomiye önemli açıklamalarda bulundu.
Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat başlıklarının önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Bu 4 başlık bizim için çok önemli. Yarıtım olursa istihdam gelir. Arkasında üretim ve ihracat gelir. Burada 2.5 puan rekor bir düşüşle 10,6'ya düştü.
Artık bu iyiye doğru bir gişdiş olacak. Bütün sektörlerde istihdam artışı yaşandı. Böyle bir dönemdeyiz. Hizmet sektörünün istihdamı salgın önceki eviyesine yaklaştı. Sanayi istihdamı yeniden 6 milyonu aştı. Türkiye ekonomisi bir atılım içerisine girmiştir. Muhalefet bunu yine görmeyecek. Ama biz inandığımız yolda yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİMİZ YÜZDE 5.8'İN ÜZERİNDE"
Yerinde ve zamanında alınan tedbirlerle Türkiye'nin salgından en az etkilenen ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan, "2020'de yüzde 1.8, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme yakaladık. Yıl sonu büyüme beklentimiz yüzde 5.8'in üzerinde." dedi.Son dakika! Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar: 552 vatandaşımızı Afganistan'dan tahliye ettik Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İşleri güçleri Türkiye'yi küçük düşürmek