Türk iş adamlarına Afganistan’a yatırım çağrısı





Afganistan'da çatışmaların son bulması halinde bölgede çok ciddi bir iş potansiyeli oluşacağını ve bunun Türk iş adamları için bir fırsat olabileceğini ifade eden Ciliv, "Özellikle ülkede inşaat hacmi açısından ciddi bir potansiyel bulunuyor ve bizim bu konudaki yetkinliğimiz tüm dünyaca biliniyor. Bu sebeple inşaat firmalarımız burada büyük bir pazara erişebilir" dedi.