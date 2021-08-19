Türk iş adamlarına Afganistan’a yatırım çağrısı

Ciliv, Afganistan'da uzun yıllardır devam eden iç çatışmalar ve huzursuzluk sebebiyle Türkiye ile Afganistan arasındaki ticaret hacminin hiçbir zaman istenilen düzeye ulaşamadığını anlatarak, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi bundan önceki yıllarda 200-300 milyon dolar aralığında seyrediyordu.
Hükümet güçleri ve Taliban güçleri arasında süren çatışmalar sebebiyle hiçbir iş adamı bölgeye gelerek yatırım yapmak istemiyordu. Ancak şimdi gerekli iş ortamı sağlanırsa ve çatışmalar son bulursa inanıyoruz ki bölgeye çok sayıda başarılı Türk iş adamı gelecektir" diye konuştu.
HAYAT NORMAL DEVAM EDİYOR
Ciliv, yönetim kurulu başkanı olduğu 77 İnşaat'ın bölgede Hidroelektrik Santrali yatırımı bulunduğunu ve kendisinin de Kabil'de işinin başında olduğunu belirterek, "Afganistan'da olanlar televizyonlarda gösterildiği gibi havalimanında yaşananlardan ibaret değil.
Bölgeden ayrılan ABD uçaklarının Afganların bir bölümünü de bu uçaklarla ABD'ye taşıdığı duyumu üzerine bölgeye bir akın yaşanmış ve bu istenmeyen görüntülere sebep olmuş. Ancak genel anlamda Afganistan'da hayat normal devam ediyor. Yollarda, caddelerde belirsizlikten dolayı sessizlik var" dedi.
Afganistan'da çatışmaların son bulması halinde bölgede çok ciddi bir iş potansiyeli oluşacağını ve bunun Türk iş adamları için bir fırsat olabileceğini ifade eden Ciliv, "Özellikle ülkede inşaat hacmi açısından ciddi bir potansiyel bulunuyor ve bizim bu konudaki yetkinliğimiz tüm dünyaca biliniyor. Bu sebeple inşaat firmalarımız burada büyük bir pazara erişebilir" dedi.
TÜRK VE AFGAN İŞ ADAMLARI ORTAK YATIRIM YAPMALI
Nakliye koşulları sebebiyle Türkiye'nin Afganistan'a çok bir şey satamadığını söyleyen Ciliv, "Daha çok Afganistan'a Pakistan mal satıyor. İran ve Çin malları da ağırlıklı olarak ülkede yer alıyor" dedi. Ciliv şunları söyledi:
"Tavsiyem ileride inşallah durum stabil olursa Türkiye'deki Afgan iş adamları ile Türk yatırımcılar bölgede yatırım yaparak fabrikalar kurabilirler. Türkiye'de bir sürü başarılı iş adamı var. Afganlarla ortak yatırım yaparlarsa her iki taraf içinde hayırlı olacağına inanıyorum.
Benim burada şirketimin HES işi var. Uzun süredir bu bölgede olduğumuz için Afganistan'a güveniyoruz, Afgan halkına güveniyoruz. Birilerinin gelip Afgan halkına yardım için bir şeyler yapması gerekiyor.
Yapacağımız her yatırım ortak değerlere sahip olduğumuz Afgan halkına da yatırım olacaktır. Afgan halkı kendisi için yapılan her yatırıma bugüne kadar sahip çıkmıştır, bundan sonra da çıkacaktır."