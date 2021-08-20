İşten çıkarma yok

Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) Başkanı İsmail Yılmaz
, temmuz ayı itibarıyla sona eren fesih kısıtı sonrası istihdam piyasasındaki gelişmeleri değerlendirirken, sigortalı işçi sayısının temmuzda 200 bine yakın arttığını söyledi. Yılmaz, "Dolayısıyla herhangi bir sektörümüzde şu an işten çıkarma veya istihdamın azalması söz konusu değil. Ülkemiz adına çok sevindirici bir sonuç. Biz bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz " dedi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, SGK tarafından odada "7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Semineri" düzenlendi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, salgın döneminde yaklaşık 44 milyar liralık prim ertelemesi yapıldığını söyledi. Yılmaz, 26 teşvik uygulaması olduğunu, bunlardan 19'unun hali hazırda sürdürüldüğünü belirterek, "Geçen ay yapılan düzenlemeyle asgari ücret desteğini de 2021 yılı içinde uygulamaya, işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu 26 teşvikle bugüne kadar istihdama katkı için sağladığımız destek tutarı yaklaşık 224 milyar lira. Devletimiz bu konuda çok ciddi kaynak aktarmaya devam edyor" dedi.