Memur zammında son tur

Hükümet, 4.2 milyon memur, 2.2 milyon memur emeklisinin 2022- 2023 yıllarına ait yapılacak olan zamlara ilişkin son teklifini sunacak. Görüşme süreci 2 Ağustos'ta başlarken, 22 Ağustos'ta sona erecek. Memur-Sen
Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul
, hükümetin teklifinin taleplerinin yarısı düzeyinde olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
, 3600 ek gösterge konusunun bu sözleşme sürecinde çözülmesi talebini benimsediklerini açıklamıştı. Ek gösterge düzenlemesinden 1.8 milyon memurun yararlanması bekleniyor.