Memur zammında son tur

Giriş Tarihi: 21.8.2021

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam pazarlığında son viraja girildi. Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini yetersiz bulan memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklif bekliyor.