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Giriş Tarihi: 21.8.2021

Memur zammında son tur

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Memur zammında son tur

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam pazarlığında son viraja girildi. Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini yetersiz bulan memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklif bekliyor.

Hükümet, 4.2 milyon memur, 2.2 milyon memur emeklisinin 2022- 2023 yıllarına ait yapılacak olan zamlara ilişkin son teklifini sunacak. Görüşme süreci 2 Ağustos'ta başlarken, 22 Ağustos'ta sona erecek. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, hükümetin teklifinin taleplerinin yarısı düzeyinde olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunun bu sözleşme sürecinde çözülmesi talebini benimsediklerini açıklamıştı. Ek gösterge düzenlemesinden 1.8 milyon memurun yararlanması bekleniyor.
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Memur zammında son tur
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