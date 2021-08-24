Aksaray’daki dev doğalgaz depolama tesisi kapılarını SABAH’a açtı... Türkiye’nin üç aylık gazı depolanacak





EN GÜVENİLİR DEPO ALANI

Tuzun sızdırmazlık ve basıncı daha iyi tutabilmesinin doğalgazın depolanması için büyük bir avantaj olduğunu söyleşen İşletme Müdürü İbrahim Kaymaz, "Hem maliyet hem de yastık gazı açısından Türkiye'de doğalgaz depolamak için en uygun yer Tuz Gölü. Kuyularımızın kullanım ömrü 30 yılın üstünde olacak. 30 yıl sonrasında ise yeniden oluşturulabiliyor. Tuz kendini kapatmaya çalışan bir madde. O yüzden deponun tekrar aktif edilmesi mümkün. Burası deprem konusunda da Türkiye'nin en az riskli bölgelerinden biri. Olası bir deprem durumunda ise sistemi devre dışı bırakan vanalar var. Oldukça güvenli bir sistemimiz var" şeklinde konuştu.