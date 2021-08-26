Yerli yatırımcının finansal varlıkları 5.8 trilyonu geçti





TEMMUZDA EN YÜKSEK REEL GETİRİ DİBS'TE

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde temmuzda en yüksek aylık reel getiri yüzde 0.11 ile Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0.52, dolar yüzde 1.8, külçe altın ve euro yüzde 3.55 ve BIST 100 endeksi yüzde 5.14 ile yatırımcısına kaybettiren yatırım aracı oldu. Üç aylık değerlendirmelerde külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.53 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Altı aylık değerlendirmeye göre dolar, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.22 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde euro, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.34 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.