SON DAKİKA

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Giriş Tarihi: 27.8.2021 08:13 Son Güncelleme: 27.8.2021 08:13

Altın fiyatlarında 27 Ağustos hareketi! İşte A Para'dan canlı ve güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında 27 Ağustos hareketi! İşte A Para’dan canlı ve güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle her gün olduğu gibi bugün de gündemde yer almaya devam ediyor. Gerek düğün sezonunda hediye amacıyla gerekse yatırım amaçlı alım veya satım yapacak olan vatandaşlar canlı ve güncel rakamları sabah.com.tr üzerinden yakından takip ediyor. Hal böyleyken de sabah saatlerinden itibaren "27 Ağustos 2021 bugün 22 ayar, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte serbest piyasalardan gelen altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar…

Fiyatlarda aşağı ve yukarı yönlü kritik hareketleriyle gündemde yer almaya devam eden altın fiyatları bugün de sabah saatlerinden itibaren yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Serbest piyasalardan gelen verilere göre sarı metalin gram fiyatı güne 485 TL'lik bir yükselişle giriş yaptı. Fiyatlarda anlık olarak değişimler ise devam ediyor. Bu kapsamda "27 Ağustos bugün 22 ayar, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte kapalıçarşıdan gelen son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 438,21

SATIŞ: 469,16

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.189,00

SATIŞ: 3.264,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.223,00

SATIŞ: 3.272,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.113,23

SATIŞ: 3.174,60

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.574,00

SATIŞ: 1.606,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 787,00

SATIŞ: 803,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 486,13

SATIŞ: 486,19

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Altın fiyatlarında 27 Ağustos hareketi! İşte A Para'dan canlı ve güncel altın fiyatları...
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