SON DAKİKA

Fiyatlarda aşağı ve yukarı yönlü kritik hareketleriyle gündemde yer almaya devam eden altın fiyatları bugün de sabah saatlerinden itibaren yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Serbest piyasalardan gelen verilere göre sarı metalin gram fiyatı güne 485 TL'lik bir yükselişle giriş yaptı. Fiyatlarda anlık olarak değişimler ise devam ediyor. Bu kapsamda "27 Ağustos bugün 22 ayar, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte kapalıçarşıdan gelen son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…