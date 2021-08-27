Hasan Dağı’nın eteklerinde organik çilek

Aksaray
'ın tarımda öne çıkan ürünlerinden biri de çilek oldu. Kapadokya
ve Ihlara Vadisi
'nin oluşumuna katkı sağlayan Hasandağı eteklerinde çilek üretimi yaygınlaşıyor. Aksaray'a bağlı Helvadere beldesi bu alanda öncü olmuş durumda. Dağın eteğindeki taşlık arazide 6 yıl önce deneme amaçlı çilek üretiminde elde edilen başarılı sonuçlar üzerine bölgedeki diğer çiftçiler de çilek bahçesi oluşturmaya başlamış. Yüksek rakımda üretilen "albion" cinsi çilekler, lezzeti, aroması ve dayanıklılığı ile büyük ilgi görüyor. Bölge yetkilileri yaptığı açıklamada, 3 bin 268 metrelik yüksekliği ile İç Anadolu Bölgesi
'nin en yüksek dağları arasında bulunan Hasan Dağı
'nın iklimi ile çevresinde yetişen sebze ve meyvelerin lezzetini olumlu etkilediğini söyledi. Yetkililer, şu bilgileri verdi: "Başlarda çilek üretiminde yükseklik ve iklim açısından bazı endişelerimiz vardı ancak çileğin buradaki toprak yapısı ve iklime çok iyi uyum sağladığını gördük. Eşim ve çocuklarımla arazimizi temizleyerek çilek üretimine uygun hale getirdik. 8 dekarlık alanda çilek ekimi gerçekleştirdik. Kış mevsimine kadar üretimini gerçekleştirdiğimiz organik çilekler, dayanıklılığı ve lezzeti ile bölgede büyük ilgi görüyor."