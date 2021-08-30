Ağır ticaride yıl sonu hedefi 25 bin

AĞIR ticari
araç pazarı 2021 Temmuz'da yüzde 6 düşüşle bin 324 adet oldu. Pazar son 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre yüzde 11 azalma gösterdi. Buna rağmen ağır
ticari araç pazarı Ocak-Temmuz aylarında yüzde 130 büyüdü. Satılan araç sayısı ise 14 bin 240 oldu. İlk yedi ayda çekici satışları yüzde 162 artışla 9 bin 661 adet, kamyon satışları da yüzde 84 artışla 4 bin 579 adet olarak gerçekleşti. 2019'DA DİBİ GÖRDÜ
2019'da ağır ticari araç pazarı 7 bin 444 adetle dibe vurmuştu. 2020
'da pazar 16 bin 180 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk aylarında yaşanan talebin kalan aylarda devam etmesi halinde pazarın 2021 sonunda 25 bin adetleri zorlayacağı tahmin ediliyor.