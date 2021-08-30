Giriş Tarihi: 30.8.2021

Savunmada 93 dev imza

40 bin metrekarenin tamamının dolduğu IDEF’te, bu yıl dev anlaşmalara imza atıldı. Fuarda, bin 238 katılımcı firma yer alırken 93 imza törenine de ev sahipliği yapıldı