Savunmada 93 dev imza

Türkiye ve dünyadaki savunma sanayi devlerini bir araya getiren IDEF'21 (15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı) yerli ve yabancı savunma sanayisi profesyonellerini bir araya getirirken, fuarda dev anlaşmalara imza atıldı. Ülkeler arası önemli iş birliklerinin gerçekleştirildiği fuarda, 93 imza töreni gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir
, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Genel Müdür Vekili Sadık Piyade
'nin açılış konuşmalarını yaptığı fuarda, bin 238 katılımcı firma ve firma temsilcisi yer aldı. Fuar, yerli ve yabancı 68 bin 795 sektör profesyoneli tarafından ziyaret edildi.
163 HEYET AĞIRLANDI
81 ülke ve iki uluslararası kuruluştan 163 heyet ve 614 heyet üyesi ağırlanan fuarda, Türk savunma sanayisinin imkân ve kabiliyetleri uluslararası düzeyde tanıtıldı. Fuara katılan heyetler arasında, 1 Cumhurbaşkanı, 1 Başkanlık Konseyi
Başkan Yardımcısı, 1 Başbakan, 1 Başbakan Yardımcısı, 24 Bakan, 14 Genelkurmay Başkanı, 2 Genelkurmay 2'nci Başkanı, 26 Kuvvet Komutanı, 11 Bakan Yardımcısı, 1 Müsteşar olmak üzere üst düzey makamlar yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Başkan Vekili Sadık Piyade, gösterilen ilgi dolayısıyla hedeflerini büyüttüklerini bildirdi. Piyade, "Türkiye'de böyle bir markaya sahip olmak kıvanç kaynağı, sorumluluğu da çok fazla. İki sene boyunca bir ekip olarak çalıştık. Vakıf Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanı, dolayısıyla bu bizim için ayrı bir sorumluluk. Ekip, genç ve dinamik, konusuna çok hakim" dedi.
40 BİN METREKARE DOLDU
IDEF'in en önemli özelliğinin uluslararası tanıtım, pazarlama ve iş birliği fırsatları sunması olduğunu vurgulayan Piyade, şunları belirtti: "Öyle büyüdü ki 15'inci yılında IDEF'in sığacağı yer kalmadı. 40 bin metrekareyi doldurduk. TÜYAP
'ın kapasitesi de bu kadar. IDEF, dünyanın sayılı fuarları arasına girdi. İkili görüşmelerde ve metrekarede dünya birinciliğine oynuyoruz. Firma katılım sayısında dünyada üçüncü sıradayız. Bunun nedeni oldukça büyük stantlar olması."