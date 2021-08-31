Türk Telekom’dan Siber Güvenlik Kampı

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Telekom'un siber güvenlik alanında gençlere eğitim fırsatı sunduğu, bu yıl ikincisi düzenlenen Siber Güvenlik Kampı tamamlandı. 'Siber Vatanın Kahramanları, Türk Telekom
Siber Güvenlik Kampı'nda' sloganıyla hayata geçirilen projede gençler, çevrim içi olarak alanında uzman isimlerden eğitimler aldılar. Kamp sonunda birinci olan Fatih Sencer'e 15 bin, ikinci olan Enes Yılmaz'a 10 bin, üçüncü olan Berkay Soylu'ya ise 8 bin lira olmak üzere toplamda 33 bin lira değerinde ödül verildi. Kampı başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara "Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Başarı Sertifikası" sunuldu. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, siber saldırılara yönelik yetişmiş insan kaynağına destek olmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip operatörü olarak, ülkemizin yetişmiş siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.