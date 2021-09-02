Bakan Bilgin’den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak. Bugün yaklaşık 4300 lira aylık alan bir öğretmen, polisin geliri 950 lira artarak ve 5250 lira olacak. Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle zor koşullarda çalışan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılabilecek.

Hükümet ile memur sendikaları arasında geçen hafta karara bağlanan toplu sözleşme görüşmelerinde zamla birlikte meslek kollarında 350 başlıkta kazanım sağlandı. En önemli başlıklardan ikisi de 3600 ek gösterge ile 500 bin sözleşmeli çalışına yönelik gelecek yıl yaşama geçirilmesi öngörülen hükümler oldu.