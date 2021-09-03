Özel riskler Türk Reasürans çatısı altında

Mayıs 2021 itibarıyla sigortacılık kanununda yapılan düzenleme ile kurulan Özel Riskler Yönetim Merkezi, DASK'ın da işletici şirketi olan Türk Reasürans
A.Ş.'ye bağlandı. Merkez yönetim kurulu, Hazine
ve Maliye Bakanlığı
, SEDDK, TOBB, TSB ve işletici şirket temsilcilerinden oluşan Özel Riskler Yönetim Merkezi, muhtelif bazı risklerin teminat altına alınmasında ve gerekli süreçlerin yürütülmesinde mevcut sistemlerin çözüm üretemediği durumlarda devreye giriyor. Temel amaç, ekonomik aktivitenin kesintisiz devamının sağlanması ve üretimin istikrarlı biçimde sürdürülmesi için sigorta ürünlerinden ve sigortacılık kapsamında oluşturulacak çözüm yöntemlerinden azami ölçüde yararlanmak. Türk Reasürans A.Ş., ekonomik dengelenme ve sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini artırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacı ile kuruldu. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası ile, ilgili havuzlara ilişkin sigorta ürünlerinin teminat yapısının, ortaya çıkacak ihtiyaçların dikkate alınarak geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor. Özel Riskler Yönetim Merkezi, teminat bulunmasında güçlük çekilen veya teminat bulunamayan risklere teminat verilmesi, bu sayede kamu menfaatinin gözetilmesi ve bu alanlarda işbirliklerinin önünün açılmasını hedefliyor.