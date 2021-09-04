Muş: Yılı düşük cari açıkla kapatırız

TİCARET
Bakanı Mehmet Muş
, Türkiye'nin pandemi nedeniyle turizm gelirinde düşüş olduğunu belirterek, "Bütün bunlara rağmen cari açığı düşük bir seviyede kapatmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren hedefimiz artık Türkiye'nin cari fazla veren bir ülke konumuna ulaşmasını sağlamak. Cari fazla vermeye başladığında bugün karşı karşıya kaldığımız pek çok hadiseyi unutmuş olacağız" diye konuştu.
EXIMBANK YAPILANDIRILACAK
Muş, katıldığı İzmir Ticaret Odası
(İZTO) Meclis Özel Toplantısı'nda ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. İhracat rakamlarına ve büyüme oranlarına değinen Bakan Muş, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çekerek, "Türkiye yılın ikinci yarısında yüzde 21.7'lik bir büyüme ve yılın ilk 8 ayında 140 milyar dolarlık bir ihracata ulaşmış durumda. Ekonomik toparlanma ülkemizde çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl turizm gelirlerimiz çok azaldı. Bu yıl tahmini 20 milyar doların üzerinde gerçekleşecek ama pandemi olmamış olsaydı, hedefimiz 50 milyar dolar turizm geliriydi. Bundan yoksun kaldık. Bütün bunlara rağmen cari açığı düşük bir seviyede kapatmayı planlıyoruz" diye konuştu. Stabilizasyonun büyük oranda sağlandığını belirten Muş, "Cari fazlaya doğru giden bir ülke olarak bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacaktır. Eximbank
'ı yeniden yapılandıracağız ve güçlendireceğiz. Bu bizim gündemimizde" dedi.
YEŞİL MUTABAKAT STRATEJİSİ
AB
tarafından açıklanan Yeşil Mutabakat Stratejisi
'ne de değinen Bakan Muş, özel sektörü bu sürece hazırlamak istediklerini, rekabetin artık sadece fiyatla değil tarife dışı uygulamalarla da yapılabildiğini kaydetti.
8 BİN KM'YE ÇIKARMAK İSTİYORUZ
TÜRKİYE'NİN ihracat menzilinin ortalama 2 bin 500 kilometre olduğunu, bu menzilin 8 bin kilometreye artırılmasının hedeflendiğini aktaran Muş, daha uzak ülke pazarlarında payın artırılması için de çalışma yürütüldüğünü dile getirdi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener
de, "Jeopolitik konumumuz ve genç nüfusumuz doğru kullanılırsa Avrupa
'ya göre büyük avantaja sahibiz. Avrupa'nın yakınında bizim potansiyelimize sahip bir ülke yok" ifadelerini kullandı.