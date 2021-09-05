CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ndan akıllara durgunluk veren deprem bütçesi yalanı





Ayrıca Tapu Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki bu hizmet binalarının Deprem Performans Analizi ve gerektiğinde güçlendirilmesi için 2021 yılı için 800 bin TL ödenek ayrıldığı bilgisi verildi. Sezgin Tanrıkulu, sadece Genel Müdürlüğe bağlı bu hizmet binaları için ayrıldığı belirtilen 800 bin TL ödeneğin sanki İstanbul'un tamamı için ayrıldığı yalanını yayarak kamuoyunu bilerek yanlış yönlendirdi.