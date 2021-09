Elektrikli araçlar yarışıyor

Gençlerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırmayı amaçlayan TEKNOFEST için geri sayım sürüyor. 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST öncesinde illerde düzenlenen yarışmalarda gençler finale kalmak için mücadele ediyor. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na Körfez Yarış Pisti 'nde start verildi. Tasarımından teknik donanımına kadar gençler tarafından hazırlanan elektrikli araçlar pistte mücadele ediyor. Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na 65 takım, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na ise 36 takım katılıyor. Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde bulunan yarış pistine gelen araçları inceleyip, öğrencilere başarılar dileyen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar , "Bu sene yarışmalara liselerarası katılım da var. Liseler bu yarışmaya ilk defa katılıyorlar. Ankara Bursa gibi farklı illerden katılan liseler var. TEKNOFEST her yıl bizleri heyecanlandırıyor. TÜBİTAK 17 yıldır bu yarışmaları düzenliyor ve her yıl üzerine koyarak gidiyor. Burada dereceye giren takımlar ve araçları dünya genelindeki diğer yarışmalara katılıyor. Gençlerimiz, tüm diğer sivil alanlarında olduğu gibi bu eserleri ülkemizin yarınları için ortaya koyacaklar ve çok daha büyüklerini yapacaklar. Buradan Aksaray 'a geçeceğiz. Orada da roket yarışması var. Dünyada iki yerde düzenleniyor. O da ayrı bir coşkusu olan yarışma, bütün katılımcılara başarılar diliyorum" dedi.TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal , EC Elektrikli Araç Yarışları'na 17 yıl önce başladıklarını ve son 4 yıldır da bunu TEKNOFEST ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Önceki yıllarda etkinliği sadece üniversiteli öğrencilerle düzenlediklerine dikkati çeken Mandal, öğrencilerden gelen talep doğrultusunda yarışmaya ilk kez liseleri de dahil ettiklerini dile getirdi.Mandal, "Liseli öğrencilerden benim bu yıl için en çok gördüğüm şu: Kuvvetli bir şekilde 'Biz varız' diyorlar. Bu yıl biz yarışmayı başlattık liseler için ama gelecek yıl hem tasarımlarıyla hem ürettikleri teknolojiyle çok daha iddialı liseli gençleri göreceğimize inanıyorum" dedi. Öğrencilere yarışma kapsamında 25 bin lira destek verdiklerini ifade eden Mandal, öğrencilerden teknolojiyi sadece yarıştıran değil, bunu geliştiren, tasarlayan ve kendisine sponsor bulabilen çalışmalar beklediklerini anlattı. Bugün etabın kazananı belli olacak.Challenge Elektrikli Araç ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda değerlendirme aşamasında 'Gelişme Raporu' ve 'Teknik Tasarım Raporu'nu başarıyla tamamlayan takımlara toplam 25 bin TL'lik hazırlık desteği veriliyor. Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda birinciye 50 bin, ikinciye 40 bin, üçüncüye ise 30 bin TL verilecek. Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın birincisi 30 bin, ikincisi 20 bin, üçüncüsü ise 10 bin TL değerinde ödül alacak.2021 Roket Yarışması da Aksaray Tuz Gölü'nde gerçekleştiriliyor. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Roket Yarışması'nda tasarımdan üretime, entegrasyondan atışa hazırlık sürecine kadar her aşamadan sorumlu olan gençler roketlerini şampiyonluk için ateşleyecek. Lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katıldığı Roket Yarışması'na başvuruda bulunan 544 takımdan finale kalan 80 takım Tuz Gölü'nde en iyisi olmak için mücadele edecek.