Bu okuldan mezun olanın işi hazır

Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Okulları
'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "7/24 açık olacak bu okullarda eğitimler tamamen ücretsiz. Öğrenciler bir eğitmen olmadan projeler ve oyunlaştırma yöntemiyle yazılımı birbirlerinden öğrenecekler. Bu okullarda uluslararası standardı yakalamak için de Fransız Ekol 42 markası ile iş birliğine gittik" dedi. Evyap
'ın mekan sponsorluğunda Vadi İstanbul
'da 400 bilgisayar ile söz konusu okulu gençlerin hizmetine sunduklarını aktaran Varank, diğer okulun ise 27 Eylül'den itibaren Kocaeli
'nde başlayacağı bilgisini paylaştı. 23 ülkedeki 36 kampüsüyle uluslararası bir marka olan Ekol 42'nin dünyanın en iyi kodlama okulları arasında sayıldığını anlatan Varank, "Mezun olanların yüzde 100'ü iş buluyor" diye konuştu.