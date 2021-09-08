Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD
), Kırsal Kalkınma Komitesi'nin öncülüğünde hazırlanan 'Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılında Kırsal Kalkınma ve Tarımın Geleceği Raporu'na yönelik inovatif verileri açıkladı. Tarımsal üretimin, ülkelerin dışa bağlılık ve kendine yetebilmeleri açısından çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirten MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
, "Anadolu
'nun bereketli topraklarında 7 bin çeşit tohum bulunuyor. Bu zenginliği, gelecek nesillere aktarabilmek ise hayati bir önem taşıyor. Tarım sektöründe de teknolojinin gücüyle ilerlemeliyiz. Bu nedenle, yüzümüzü kırsala dönmeliyiz" dedi. MÜSİAD Kırsal Kalkınma Komitesi Başkanı Abdullah Eriş
ise Türkiye
'nin dünyanın sayılı üretim değerlerine sahip ülkelerinden biri olacağını söyledi.