‘AKYA torpidomuzu devreye sokuyoruz’

ROKETSAN
ve TÜBİTAK SAGE
öncülüğünde Tuz Gölü
'nde düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması'nı izlemek için geldiği Aksaray
'da açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii
Başkanı İsmail Demir, "TEKNOFEST'in oluşturduğu heyecan ve sinerji savunma sanayisi için büyük bir kaynak. Bu yarışmalardan sonra ne yapılmasıyla ilgili savunma sanayisi olarak sürekli devrede olmamız gerekiyor ve oluyoruz" dedi. Akya torpidosunu devreye alacaklarının müjdesini veren Demir, "Atmaca füzemizin deniz altından atılan versiyonunu çalışıyoruz. Atmaca füzemizin karadan karaya olarak yeni bir modelinin çıkmasıyla ilgili çalışıyoruz" diye konuştu.