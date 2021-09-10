Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Guinness rekoru için 40 kişilik ekip çalıştı
Giriş Tarihi: 10.9.2021

Guinness rekoru için 40 kişilik ekip çalıştı

Guinness rekoru için 40 kişilik ekip çalıştı
TÜRKİYE'NİN dört şeritli en uzun tünelleri olan Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Mevki T1 ve T2 tünelleri, Guinness Dünya Rekoru'na ev sahipliği yaptı. 40 kişilik özel bir ekibin özenle çalıştığını söyleyen Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, "Tüneller iki gün drone ve kamera yerleşimi ile uçuşa hazırlandı" dedi. Tünellerde gerçekleştirilen bu yarış, riskleri de içinde barındırdığı için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Aynur Uluğtekin, "Bunları minimuma indirmek için bir seneye yakın bir çalışma yapıldı. Bütün hesaplar en ince ayrıntılarına kadar düşünüldü. Uçuş esnasında güvenlik maksimum seviyeye çıkarıldı. Ayrıca iki adet ambulans, tünel için yangın söndürme için motorize ekipmanlar ve saha güvenliği bakım işletme müdürlüğünce kontrol altına alındı" diye konuştu.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Guinness rekoru için 40 kişilik ekip çalıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA