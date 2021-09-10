Guinness rekoru için 40 kişilik ekip çalıştı

TÜRKİYE
'NİN
dört şeritli en uzun
tünelleri olan Kuzey
Marmara Otoyolu
Çatalca Mevki
T1 ve T2 tünelleri, Guinness
Dünya
Rekoru'na ev sahipliği
yaptı. 40 kişilik
özel bir ekibin özenle
çalıştığını söyleyen
Kuzey Marmara
Otoyolu Genel
Müdürü Aynur
Uluğtekin, "Tüneller
iki gün drone ve
kamera yerleşimi
ile uçuşa hazırlandı"
dedi. Tünellerde
gerçekleştirilen bu
yarış, riskleri de içinde
barındırdığı için
çalışmalar yürüttüklerini
söyleyen Aynur Uluğtekin
,
"Bunları minimuma
indirmek için
bir seneye yakın
bir çalışma yapıldı.
Bütün hesaplar
en ince ayrıntılarına
kadar düşünüldü.
Uçuş esnasında
güvenlik maksimum
seviyeye çıkarıldı.
Ayrıca iki adet
ambulans, tünel
için yangın söndürme
için motorize
ekipmanlar ve
saha güvenliği bakım
işletme müdürlüğünce
kontrol altına alındı"
diye konuştu.