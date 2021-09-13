Zeytinburnu’ndaki tekstilcilerin 2021 ihracat hedefi 2,1 milyar dolar

Zeytinburnu'nun; tekstil merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini, her geçen gün ismini yurt dışında duyurmaya başladığını ifade eden Sartık, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep ve benzeri yerlerde büyük üretim fabrikası olan şirketlerin Zeytinburnu'nda satış ve pazarlama için şubesinin yer aldığını söyledi.

Sartık, Zeytinburnu'nda genelde örme kumaş üreticilerinin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Örme kumaşa bağlı hazır giyimciler burayı üs haline getirmiş durumda. Çocuk giyiminden kadın pijamalarına, iç çamaşırından geceliğe ve eşofman takımlarına kadar örme kumaşa ve hazır giyime dair hemen her şeyin bulunduğu ilçemizde, tüm konfeksiyon ürünlerine de ulaşılabiliyor." dedi.

Zeytinburnu'nda yer alan 4 bin işletmede 40 bine yakın çalışan bulunduğunu aktaran Sartık, "Tekstil ve hazır giyim sektörünün çok önemli bir paydaşıyız. İlçemizde deri sanayisinin de ciddi faaliyetleri bulunmaktadır. Bu iki sektör nedeniyle Zeytinburnu'na her gün ilçe dışından gelen çalışan ve müşteri sayısı dönem dönem 200 binleri bulmaktadır." diye konuştu

"ÇALIŞAN SAYISININ 50 BİNLERE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Mustafa Sartık, Zeytinburnu'nda tekstil faaliyetinin çok eskilere dayandığını, 1985'te kumaş, 1990'larda da hazır giyim imalatının başladığını anlattı.

Türkiye'de üretilen pijama, iç çamaşırı, eşofman takımları gibi örme kumaş ürünlerinin yüzde 70'inin Zeytinburnu'ndan ülke geneline ve yurt dışına pazarlandığını aktaran Sartık, ilçede yeni iş yeri ve mağaza açmak için çok talep olduğunu, çalışan sayısının 50 binlere ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Sartık, yeni işletmelerin açılması için zaman zaman yer bulunamadığını, bu konuda çalışmalarını sürdürdükleri kaydetti

"2020'YE GÖRE İHRACATTAKİ ARTIŞ YÜZDE 10'LARDA OLACAK"

ZETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sartık, ilçedeki firmaların bu yıl 2,1 milyar dolarlık hazır giyim ve kumaş ihracatı yapmasının beklendiğini, 2020'ye göre ihracattaki artışın yüzde 10'larda olacağını söyledi.

Salgın sonrası Türk üreticilerin yeni döneme çok hızlı adapte olduğunu ve ihracatta rekorlar kırdığını belirten Sartık, kendi şirketlerinde de bunu net bir şekilde gördüklerini, son bir yıl içerisinde talebe paralel olarak üretim ve istihdamı artırdıklarını anlattı.

Sartık, en çok ihracatı kumaşta Rusya, Kırgızistan, Azerbaycan, Fas, Cezayir, İtalya, Yunanistan, Fransa ve İspanya'ya gerçekleştirdiklerini, hazır giyimde ise Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri ile Körfez ve Orta Doğu coğrafyasının öne çıktığını bildirdi.

Diğer ülkelere yönelik satışlarda lojistik ve yüksek vergi sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldıklarını ancak bu problemlerin bavul ticaretiyle aşıldığını belirten Sartık, ilçeden yurt dışına çok ciddi bavul ticareti olduğunu söyledi.

"KUMAŞ VE HAZIR GİYİMİN BİR ARADA OLMASI BÖLGEMİZİ ÖN PLANA ÇIKARTIYOR"

Mustafa Sartık, ilçede hem kumaş hem de hazır giyim sektörlerinin bir arada faaliyet gösterdiğini, hem ürünün hem de ham maddenin aynı bölgede bulunduğunu söyledi.

Bu özelliğin ilçeyi müşteriler açısından ön plana çıkardığını belirten Sartık, "Çünkü müşteri geliyor, kumaşını beğeniyor ve istediği hazır giyim ürününü yaptırabiliyor. Zeytinburnu, tekstil ve hazır giyimde dünya çapında tanınmaya başlandı. Mesela, Laleli bilinir ama bağlı olduğu Fatih ilçesi bilinmez, Merter bilinir Güngören bilinmez ancak Zeytinburnu ilçe olarak tekstil ve hazır giyim için bir merkez olarak biliniyor. Gidin ABD'den Cezayir'e, Tunus'tan Ürdün'e, Rusya'dan Fas'a Zeytinburnu'nu herkes bilir." ifadelerini kullandı.

"TEKSTİLDE 100 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GÜÇ BİRLİĞİ VE TEK SESLİLİKLE YAKALANABİLİR"

ZETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sartık, dünya ile entegre bir tekstil merkezi olma yolunda ilerlerken bazı sorunlarının da bulunduğunu aktararak, "Öncelikle isteğimiz, trafik denetimlerinin artırılması. Ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Etkin bir denetimle trafik sorunları çözülebilir. Otopark sayısı artırılmalı." dedi.

İlçedeki otel sayısının da istenilen düzeyde olmadığını, yeni otellerin yapılması gerektiğini belirten Sartık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin tekstildeki gücünü daha etkin kullanabilmesi ve küresel bir güç olabilmesi için sadece bu konuyla ilgilenen bir genel müdür veya bakan yardımcısı olmalı. Tekstilde tek ses olmalıyız. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) tekstille ilgili bölge birimleri var. Yine çok sayıda sektörel dernek var. Herkes kendi başına çalışma yapıyor. Aynı gün ayrı şehirlerde tekstil fuarları düzenleniyor. Bu şekilde ilerlememiz çok zor. Tek seslilik olmalı. Dünyaca ünlü bir tekstil fuarı düzenlemeliyiz. Bunun çok güzel örneklerini Avrupa'da görebiliyoruz. Tekstilde tek seslilik, güç birliği ve etkin bir tanıtım-pazarlama çalışmasıyla ihracatımızı 20 milyar dolarlardan 100 milyar dolara çıkartabiliriz."

Sartık, cari fazla veren tekstilde de bilim kurulu oluşturulması, hedeflerin belirlenmesi ve katı kurallar konulması gerektiğini söyledi.