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Giriş Tarihi: 15.9.2021 09:19 Son Güncelleme: 15.9.2021 09:33

Bakan Yanık'tan Ali Babacan'a yanıt: Zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor

DHA
Bakan Yanık’tan Ali Babacan’a yanıt: Zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sosyal yardım hizmetlerini tek çatıda toplayacaklarına yönelik açıklamasına ilişkin, Bakanlığın 'Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne atıfta bulunarak, "Muhalefet büyüğüyle küçüğüyle, zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sosyal politikalar eylem planlarına ilişkin yaptığı açıklamaya, Twitter hesabından cevap verdi. Babacan'ın sosyal yardım ve hizmetlerinin tek çatıda toplanacağı açıklamasına yanıt veren Bakan Yanık, söz konusu uygulamanın Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'yle hayata geçirildiğini açıkladı.



Bakan Yanık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefet büyüğüyle küçüğüyle, zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor. Üstelik tüm bunları yerli imkanlar ve kendi insan kaynağımızla gerçekleştiriyoruz. Çabaları takdire şayan ama daha çok çalışmaları lazım" ifadelerini kullandı.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Twitter hesabında ise Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'nin tanıtıldığı bir açıklamaya yer verildi. Açıklamada, "Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile sosyal yardımlarımızı daha isabetli ve efektif bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Tamamen yerli imkanlar ve insan kaynağımızla hayata geçirdiğimiz sistemimiz sayesinde kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak süreçleri hızlandırıyoruz" denildi.

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Bakan Yanık'tan Ali Babacan'a yanıt: Zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor
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