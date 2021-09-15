Bakan Yanık’tan Ali Babacan’a yanıt: Zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor





Bakan Yanık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Muhalefet büyüğüyle küçüğüyle, zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor. Üstelik tüm bunları yerli imkanlar ve kendi insan kaynağımızla gerçekleştiriyoruz. Çabaları takdire şayan ama daha çok çalışmaları lazım" ifadelerini kullandı.