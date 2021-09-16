Esnaf ve çiftçiye büyük destek yolda! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti

MESLEK LİSESİ DESTEĞİ

Meslek liselerinde okurken staj yapanlar 767 lira para alıyordu. Bunun üçte biri işveren tarafından karşılanıyor. Yapılacak düzenleme ile paranın tümü devlet tarafından karşılanacak ve işveren üzerindeki yük kaldırılacak. Kalfalık yapan lise öğrencilerinin ücreti bin 200 liraya yükseltilecek ve bunun tamamı yine devlet tarafından karşılanacak. Sistemde şu anda 160 bin öğrenci bulunurken bu teşvikle sayının 500 bini çıkması bekleniyor.

E - VERGİ

Vergi dairesine gitmeden internet üzerinden vergi ödenmesinin kolaylaştırılacak. E-fatura'da da kolaylık sağlanacak.