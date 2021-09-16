Esnaf ve çiftçiye büyük destek yolda! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti

AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ekonomi paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. TBMM'nin açılması ile birlikte ilk yasalaştırılacak düzenlemelerden biri olacak pakette, küçük esnafın yanı sıra kuraklığın vurduğu tarım sektörüne dönük destekler de yer alıyor. Pakette öne çıkan düzenlemeler şöyle:
KÜÇÜK ESNAFMUAFİYET
Paket kapsamında, kuaför, berber, terzi, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Sayıları bir milyona yaklaşan esnafın bu düzenlemeden yararlanması için yıllık cirosunun 240 bin liranın altında olması yeterli olacak.
ÇİFTÇİYE VERGİ DESTEĞİ
Pandemi sonrasında bir de kuraklık ile mücadele eden çiftinin desteklenmesi ve dolayısıyla sofralara daha ucuz gıdanın gelmesi için de düğmeye basıldı. Gübre, mazotun başta olmak üzere hayvancılık sektörüne verilen devlet desteklerinin hiçbirinden vergi alınmayacak.
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YOTUBER'LERA VERGİ
Milyonlarca takipçisi olan ve ciddi paralar kazanan Youtuber'lerin vergilerine ilişkin işlemler yasal zemine oturtulurken kolaylık da sağlanacak. Şu anda defter tutan YouTuber'ler bu zorunluluktan kurtulacak. Bunun yerine bankada hesap açacaklar. Banka onlara yatan paranın doğrudan stopajını kesecek.
MESLEK LİSESİ DESTEĞİ
Meslek liselerinde okurken staj yapanlar 767 lira para alıyordu. Bunun üçte biri işveren tarafından karşılanıyor. Yapılacak düzenleme ile paranın tümü devlet tarafından karşılanacak ve işveren üzerindeki yük kaldırılacak. Kalfalık yapan lise öğrencilerinin ücreti bin 200 liraya yükseltilecek ve bunun tamamı yine devlet tarafından karşılanacak. Sistemde şu anda 160 bin öğrenci bulunurken bu teşvikle sayının 500 bini çıkması bekleniyor.
E - VERGİ
Vergi dairesine gitmeden internet üzerinden vergi ödenmesinin kolaylaştırılacak. E-fatura'da da kolaylık sağlanacak.