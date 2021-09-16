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Haberler Ekonomi Haberleri Esnaf ve çiftçiye büyük destek yolda! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti
Giriş Tarihi: 16.9.2021 18:19 Son Güncelleme: 16.9.2021 18:50

Esnaf ve çiftçiye büyük destek yolda! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Esnaf ve çiftçiye büyük destek yolda! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti

AK Parti, pandemi nedeniyle uzun süre dükkanlarını açamayan ya da işlerinde sıkıntıya düşen yaklaşık bir milyon küçük esnafa vergi muafiyeti getirerek nefes almasını sağlayacak. Çiftçiden tarımsal desteklerden kesinti yapılmayacak.

AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ekonomi paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. TBMM'nin açılması ile birlikte ilk yasalaştırılacak düzenlemelerden biri olacak pakette, küçük esnafın yanı sıra kuraklığın vurduğu tarım sektörüne dönük destekler de yer alıyor. Pakette öne çıkan düzenlemeler şöyle:

KÜÇÜK ESNAFMUAFİYET

Paket kapsamında, kuaför, berber, terzi, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Sayıları bir milyona yaklaşan esnafın bu düzenlemeden yararlanması için yıllık cirosunun 240 bin liranın altında olması yeterli olacak.

ÇİFTÇİYE VERGİ DESTEĞİ

Pandemi sonrasında bir de kuraklık ile mücadele eden çiftinin desteklenmesi ve dolayısıyla sofralara daha ucuz gıdanın gelmesi için de düğmeye basıldı. Gübre, mazotun başta olmak üzere hayvancılık sektörüne verilen devlet desteklerinin hiçbirinden vergi alınmayacak.

Esnaf ve çiftçiye büyük destek yolda! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti

YOTUBER'LERA VERGİ

Milyonlarca takipçisi olan ve ciddi paralar kazanan Youtuber'lerin vergilerine ilişkin işlemler yasal zemine oturtulurken kolaylık da sağlanacak. Şu anda defter tutan YouTuber'ler bu zorunluluktan kurtulacak. Bunun yerine bankada hesap açacaklar. Banka onlara yatan paranın doğrudan stopajını kesecek.

MESLEK LİSESİ DESTEĞİ

Meslek liselerinde okurken staj yapanlar 767 lira para alıyordu. Bunun üçte biri işveren tarafından karşılanıyor. Yapılacak düzenleme ile paranın tümü devlet tarafından karşılanacak ve işveren üzerindeki yük kaldırılacak. Kalfalık yapan lise öğrencilerinin ücreti bin 200 liraya yükseltilecek ve bunun tamamı yine devlet tarafından karşılanacak. Sistemde şu anda 160 bin öğrenci bulunurken bu teşvikle sayının 500 bini çıkması bekleniyor.

E - VERGİ

Vergi dairesine gitmeden internet üzerinden vergi ödenmesinin kolaylaştırılacak. E-fatura'da da kolaylık sağlanacak.

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Esnaf ve çiftçiye büyük destek yolda! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti
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