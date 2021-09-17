Türkiye İHA/SİHA’da merkez ülke oldu

Türk İHA ve SİHA'ları tüm dünyada fark yaratarak adından söz ettirmeye devam ederken, artık Türkiye
bu gücüyle küresel insansız hava aracı
liginde de ilk sıralara yerleşmiş durumda. Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ
) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil
, SABAH'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin artık bir İHA/ SİHA gözdesi ülke konumunda olduğunun altını çizerek, "İnsansız Hava Aracı sistemimiz Şimşek projesini hava savunma birlik ve sistemlerinin eğitim ve test ihtiyaçlarını karşılamak üzere şirketimizin öz kaynaklarıyla Ar-Ge projesi olarak başlattık" dedi. Kotil, Türkiye'nin insansız hava araçları teknolojisinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmayı başardığını ifade ederek, ANKA
'larla ilgili teslimatların sürdüğünü söyledi. Kotil, ANKA platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ve silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran Aksungur İHA
'nın, sahip olduğu SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağladığını ifade etti. Havacılık ve uzay sanayinde küresel ilk 100 oyuncu arasında yer aldıklarını belirten Kotil, Ar-Ge alanında sektör lideri konumundaki şirketleriyle teknolojinin Ar-Ge'sini önceleyen çalışmaları desteklediklerini söyledi. Bu sektörde rekabetçi bir yardımcı sanayinin de gelişmesine azami katkı sunduklarının altını çizen Kotil, "Güncel teknolojileri geliştirerek olgunlaştırıyor ve geleceğin teknolojilerine kapı aralıyoruz" dedi.
PATENT PORTFÖYÜ % 100'ÜN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ
TUSAŞ'IN, 2020 yılında cirosunun yüzde 40'ını teknolojinin Ar-Ge'sine yönelik yatırımlara harcadığını söyleyen Kotil, "Son 3 yılda patent portföyümüzü yüzde 100'ün üzerinde büyüttük. Her yıl bir önceki yıla oranla artan sayıda patent başvurularımız oluyor. Şirketimiz bünyesinde yer alan teknoloji merkezlerimiz aracılığı ile ileri malzemeler, yeni nesil hava aracı konseptleri ve ileri üretim teknikleri gibi alanlarda paydaşlarımız iş birliği içinde teknoloji geliştirme faaliyetlerini yürütmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.