Varank: Türkiye başarı hikayesini bu gençler sayesinde yazacak

Türkiye'nin dört bir yanından 146 takımın başvurduğu ve 19 takımın finale kaldığı 'Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda takımlar, piste çıkarak kendileri için hazırlanan parkurda görevleri tamamlamaya çalıştı. Yarışmalarda Yıldız Teknik Üniversitesinden AESK takımının tasarladığı araç 4 dakika 16 saniyede, Sakarya Üniversitesinden SAİTEM takımının tasarladığı araç 5 dakika 22 saniye ile parkuru tamamlayan araçlar oldu. Yarışmaların yapıldığı Bilişim Vadisine gelen Bakan Varank, yarışmacılar ile sohbet ederek araçları denedi.

4 YILDIR DÜZENLENİYOR

Yarışmacılar ile sohbet ederek araçları deneyen Mustafa Varank, yapmış olduğu açıklamasında, "Biliyorsunuz otonom araç yarışmaları son 4 senedir TEKNOFEST kapsamında düzenlediğimiz HAVELSAN, TÜBİTAK ve Bilişim Vadisi'nin sponsorluğunda ve mentorluğunda gerçekleştirdiğimiz yarışmalardır. Burada özgün olarak kendi araçlarını tasarlayan takımların ya da bizim ilk defa bu sene kendilerine verdiğimiz araçlara kendi algoritmalarını yükleyerek yarışabilecekleri hazır araç kategorisinde bir yarışmadan bahsediyoruz. Burada gençlerimiz, arkadaşlarımız araçları ile otonom bir şekilde yolcu alıp indirme, trafik işaretlerine uyma, aracı park etme gibi aşamaları tamamen sürücüsüz, otonom bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekiyor."

BUNLAR KOLAY İŞLER DEĞİL

Otonom araçların dünya gündemnde olduğunu ifade eden, "Bütün markalar elektrikli araçlarının yanında otonom araçlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Bu da yapay zeka, görüntü işleme gibi gerçekten ileri teknolojileri çalışmayı gerektiren bir alan. Biz burada genç kardeşlerimiz ile, geleceğin teknolojilerini çalışmaya başlayan gençler ile bir yarışma yapmış oluyoruz.Gençlerin gayreti gerçekten kelimelerle tarif edilebilecek bir şey değil. Arkamızda Serçe araba var. Bu arabayı Bülent Ecevit Üniversitesi'nden gençlerimiz hurdalıktan 3 bin liraya almışlar. Üstüne kendi elektrik motorlarını tasarlamışlar, sürücülerini tasarlamışlar, otonom yazılımlarını tasarlamışlar. Bunlar kolay işler değil. Gayret gerektiriyor. Bu arabayı buraya getirmek bile aslında büyük bir iş. Gençler bu gayreti gerçekten bu işe gönül verdikleri için gösteriyor"

BÜYÜK BİR BAŞARI

Konuşmalarına devam eden Varank, "İçinde bu şevk olan, heyecan olan, bilim, teknoloji, mühendislik alanında kabiliyeti olan gençlerimize böylece bir şans vermiş oluyoruz. Onlar da bu şansı değerlendirdiklerinde hem kişisel tatmin açısından hem de gelecekte özgeçmişlerine yazacakları büyük bir başarıdan bahsediyoruz. Buradaki gençlerimiz pırıl pırıl gençler ve ileride çok daha başarılı işlere imza atacaklar. Otonom araç teknolojisinde Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa, ki ben buna yürekten inanıyorum, bu gençler sayesinde yazacak" dedi.

GENÇLERİN NELER YAPABİLDİĞİNİ GÖRSÜNLER

Varank; "21 ve 26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST final yarışmalarına tüm Türkiye'yi bekliyoruz. Gençlerin imkan verilince nelere yapabildiğini görsünler" şeklinde konuştu.