22 Eylül’den sonra 200 bin İngiliz turist bekleniyor

Turizm sektörünün İngiltere
'den beklediği müjdeli haber geldi. İngiltere, Türkiye
'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarması turizmcilerin yüzünü güldürdü. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
(TÜRSAB), İngiltere'nin seyahat listesinde yaptığı güncellemenin ardından önümüzdeki 3 aylık dönemde Türkiye'ye 200 bin civarında İngiliz vatandaşın seyahat etmesini beklediğini açıkladı. TÜRSAB açıklamasında şu bilgilere yer verildi: "İngiltere'de ekim ayında okullarda ara tatil planlaması mevcut. Bu nedenle çocuklu ailelerin ekim ayında ülkemize yönelik ciddi bir seyahat talebi bulunuyor. "
2022 İÇİN ÖNEMLİ
İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik kararını sevindirici olarak değerlendirdiklerini söyleyen TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır
, bu durumun hem turist sayısını hem de gelirini pozitif yönde etkileyeceğini belirtti. İngilizler'in golf başta olmak üzere çeşitli spor turizmi için önemli bir ülke konumunda olduğunu anlatan Çorabatır, "22 Eylül'den sonra Antalya
başta olmak üzere Akdeniz
ve Ege
kıyılarımız çok sayıda İngiliz'i ağırlamaya başlayacaktır. Böyle bir kararın şu anda açıklanması kış sezonunu daha da hareketlendirecektir. Karar, 2022 için tatil planları yapan ve Türkiye'ye gelmek isteyen İngilizleri de önemli ölçüde etkileyecek, rezervasyonlarda önemli artış sağlayacaktır."