Son dakika haberi: Yıllık kira artış oranı geçen aya göre İstanbul'da 8,4 yüzde puan, Ankara'da 1,8 yüzde puan ve İzmir'de 6,8 yüzde puan yükseliş gösterirken Temmuzda yüzde 37,9 olan kiralık ev ilanı fiyatındaki yıllık artış oranı Ağustosta yüzde 38,9 oldu. Bu artış oranlarına göre yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 50,7, Ankara'da yüzde 31,8 ve İzmir'de yüzde 30,9 olarak öne çıktı.

AK PARTİ SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Edinilen son dakika bilgisine göre kiralarda sınırları zorlayan artışla ilgili AK Parti'nin vatandaşı koruyacak tedbirleri değerlendirdiği ve satışa kapalı ve belirlenen skalada şirketler tarafından kiralanan evlerin olduğu Avrupa modelinin öne çıktığı sistemler değerlendirilen alternatifler arasında.