Küresel Umut Festivali ’Temiz Enerji’ Webinarı ile devam ediyor

Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda önemli konuşmacının ağırlanacağı 'Temiz Enerji' webinarının açılış konuşmasını Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler yapacak. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Bölgeler Birimi Başkanı Binu Parthan, Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı & London Energy Club Kurucu Başkanı Mehmet Öğütçü, ODTÜ, Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gökalp ve Avrupa Konseyi Üyesi, Avrupa İklim Değişikliği Vakfı Üyesi Julian Popov'un özel oturumlarla görüşlerini açıklayacağı webinarda ayrıca 'Yenilenebilir Enerjinin Geleceği' ve 'Dönüşüm Nasıl Olacak' panelleri de gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü EY Türkiye Enerji Sektör Lideri Erkan Baykuş'un yapacağı 'Yenilenebilir Enerjinin Geleceği' konulu panelde GE Türkiye Chairwoman Canan M. Özsoy, Akbank Yatırım Bankacılığı Bölüm Başkanı Hakan Birhan, Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu ve ESCON Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü konuşmacı olarak yer alacaklar.

Moderatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sn. Prof. Dr. Aynur Eray'ın yapacağı 'Dönüşüm Nasıl Olacak' paneli ise, Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD) Müdürü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen ve İTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan'ı ağırlayacak.

Küresel Umut Festivali Sürdürülebilir Hikâyeler webinarlarının dokuzuncusu 'Temiz Enerji' webinarı 23 Eylül 2021, Perşembe 11.00-14.00 saatleri arasında www.kureselumutfestivali.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.