İHRACAT GÜNDEMDE

Bu yatırımla Türkiye'nin kendi aşısını üreterek kimseye muhtaç olmayacağını anlatan Cantürk Alagöz, önceliklerinin iç pazarın ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi. Söz konusu aşıları ihraç etmeyi planladıklarını anlatan Alagöz, şunları kaydetti: "Elbette bu ürünün ihracat şansı hayli yüksek. Başta komşu ülkeler olmak üzere dünyanın her yerine satabileceğimiz bir üründen söz ediyoruz. Ancak ticari boyutundan çok insani boyutu şu anda bizim için çok daha önemli."