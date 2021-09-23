OSB’de 240 bin istihdam

Türkiye'nin en geniş alana yayılı Organize Sanayi Bölgesi konumunda olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin 5 ayrı bölgesinde toplam 240 bin işçi çalışıyor.

Gaziantep OSB Müteşebbis Heyeti toplantısına başkanlık eden Gaziantep Valisi Davut Gül, ülkenin en önemli istihdam ve sanayi merkezilerinden olan bölgede, çalışanların ve işletmelerin talepleri üzerine meslek lisesi atölyesi, çarşı merkezi ve kreş yapıldığını söyledi. Vali Gül, bölgedeki faaliyet gösteren sağlık merkezleri ile 2 adet köprülü kavşak ve bağlantı yollarının da Ekim ayında ihaleye çıkacağını bildirdi.

Gaziantep OSB Müdürlüğü'nde yapılan toplantının ardından açıklama yapan Vali Davut Gül, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 240 bin kişi istihdam ediyor. Burada ülkemizin önemli sanayi kuruluşları faaliyet gösteriyor. Ülkemizin ihracatına ve ekonomisine olduğu kadar istihdamına da ciddi katkılar sağlanıyor. Burada çalışan işçi kardeşlerimizin ihtiyaçları için sağlık merkezleri, çarşı merkezi ve kreş yapılıyor. Çarşı ve kreş inşaatları hızla devam ediyor. Sağlık merkezleri de Ekim ayında ihaleye çıkacak" dedi.

Türkiye'nin en geniş alana yayılı olan Gaziantep OSB'nin 5 ayrı bölgenin birbirlerine bağlantıları ile şehir merkezi ve şehirlerarası karayoluna bağlantıları kolaylaştırmak için 2 adet köprülü kavşak yapılacağını bildiren Vali Gül, köprülü kavşak ve bağlantı yolları için ekim ayında ihaleye çıkılacağını açıkladı. Vali Gül, meslek eğitimi geliştirmek amacıyla meslek liseleri için OSB'de atölye de yapıldığını, inşaatı devam eden atölyenin en kısa zamanda tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi.

Son açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İlk 1000 İhracatçı Firması Listesi'nde 73 şirket ile İstanbul ve İzmir'in ardından 3. sıraya yükselen Gaziantep'te, Organize Sanayi Bölgesi'nde, önemli bölümü ihracatçı olan 1500 civarında firma faaliyet gösteriyor. Gaziantepli sanayicilerin bu yıl ihracat hedefi 10 milyar doları yakalamak.